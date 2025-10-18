Baron pokazał się z tatą. Niewiele osób wie, że to znany muzyk. Wzruszające nagranie

Aleksander Baron, znany z rzadkiego pokazywania życia prywatnego, zaskoczył fanów, publikując wyjątkowe nagranie.

Wzruszające wideo ukazuje Barona w duecie z ojcem, Piotrem Baronem, wybitnym saksofonistą jazzowym.

Odkryjcie niezwykłą więź ojca z synem i zobaczcie, jak razem tworzą muzykę, prowadząc zabawny dialog!

Baron pokazał wzruszające nagranie ze swoim tatą

Aleksander Baron raczej rzadko publikuje wspólne zdjęcia ze swoją rodziną. Na jego profilu zdecydowanie częściej można natknąć się na posty dotyczące jego zawodowych wyzwań. Tym razem muzyk zrobił wyjątek i pokazał wzruszające nagranie ze swoim tatą. Tego jego obserwatorzy się nie spodziewali i niewiele osób nawet zdawało sobie sprawę z faktu, że ojcem Barona jest znany muzyk. Otóż Piotr Baron to jeden z najwybitniejszych polskich saksofonistów jazzowych i kompozytorów. Przez lata występował na wielu scenach jazzowych zarówno w Polsce jak i za granicą, współpracując z czołowymi artystami gatunku. Na wideo umieszczonym w mediach społecznościowych Aleksander Baron zagrał na gitarze, a jego ojciec towarzyszył mu grą na saksofonie. W międzyczasie panowie prowadzili ze sobą lekki, zabawny dialog. Na początku nagrania słyszymy jak Aleksander zwrócił się do ojca z pytaniem o nowy serial, który właśnie zaczęli razem oglądać. A jak brzmiała odpowiedź jego taty? Piotr Baron szybko odpowiedział z dystansem, że brakowało mu porządnej historii. Dalej panowie rozmawiali o tym, co decyduje o jakości dobrej produkcji - ojciec wymienia porządną fabułę i porządną muzykę, a Aleksander przytakuje z uśmiechem.

Jaki Ojciec taki Syn. Obaj lubimy dobrą fabułę i dobrą muzykę

- brzmi podpis pod postem Barona na Instagramie.

Fani są zachwyceni relacją Barona z ojcem

Nie da się ukryć, że Barona i jego ojca łączy nie tylko spore poczucie humoru, ale i wyjątkowa więź. Nie umknęło to uwadze fanów, którzy dodali wiele pozytywnych komentarzy pod postem muzyka.

Cudowna relacja muzyczno-ojcowska Ale panowie pięknie wyglądają w tych garniakach i do tego świetnie grają

- zauważyli internauci.

Na reakcję pod wpisem zdecydowała się także mama Sandy Kubickiej - Grace Kubicka.