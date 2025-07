Bartosz Obuchowicz ma 43 lata i właśnie pokazał 19-letnią córkę! Podobna do mamy?

Bartosz Obuchowicz miał 17 lat, gdy zaczął grać w "Na dobre i na złe". To wtedy się zaczęło! Polskie nastolatki uwielbiały go w roli Tomka Burskiego. Ale to już odległa przeszłość. Teraz Obuchowicz jest statecznym mężem i ojcem 3 córek, z których najstarsza ma 19 lat. Kiedy to zleciało? Ostatnio aktor zaprezentował całą rodzinkę na czerwonym dywanie. Choć trudno w to uwierzyć, z piękną Katarzyną Sobczyńską są parą już od 20 lat. Zobaczcie ich nowe, ale i stare fotki.