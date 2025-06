Bartosz Żukowski kończy 50 lat. Za maską Waldusia kryła się gorycz i samotność

Kulisy imprezy u Omeny Mensah. Izabeli Janachowskiej były potrzebne dwa krzesła! Co jedli goście?

Bartosz Żukowski zyskał ogólnopolską popularność dzięki roli Waldusia Kiepskiego w serialu "Świat według Kiepskich". Produkcja przez ponad 20 lat była emitowana w Polsacie i przyciągała przed ekrany miliony widzów. Walduś, nieporadny i wiecznie na garnuszku rodziców, stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej telewizji.

Choć rola w "Świecie według Kiepskich" zapewniła mu ogromną popularność, dla aktora nie była wyłącznie powodem do dumy. W rozmowie z Żurnalistą Bartosz Żukowski przyznał, że utożsamianie go z Waldusiem stawało się nie do zniesienia, szczególnie w sytuacjach prywatnych.

Na przykład na pogrzebie mojej babci, gdzie panowie grabarze przyszli i powiedzieli, czy cyknę sobie z nimi zdjęcie, gdzie ja zalany łzami stoję nad grobem.

– wspominał z goryczą.

POLECAMY: Walduś Kiepski kopci na przystanku autobusowym. Bartosz Żukowski ma przepisy głęboko w... płucach. ZDJĘCIA

Bartosz Żukowski zrezygnował z roli w serialu. Opowiadał o groźbach

Odejście z "Kiepskich" nie było łatwe – ani emocjonalnie, ani organizacyjnie. Żukowski ujawnił, że próbowano go zatrzymać wszelkimi możliwymi metodami – od propozycji finansowych po wywieranie presji.

Okił (reżyser serialu – przyp. red.) dzwonił do mnie z groźbami jakimiś takimi – mówił aktor. – Używano argumentów, że moi koledzy stracą przez to pracę.

Dla produkcji było to "abstrakcyjne zdarzenie", że ktoś rezygnuje z popularności i pieniędzy. Żukowski jednak zdecydował, że musi postawić na swoje zdrowie psychiczne i spokój.

Nawet nikt się, nikt mnie nie pytał w ogóle o zdanie. Co ja, gdzie ja, jak ja się czuję, jak się mam, czego chcę. Nikt mnie nie pytał o zdanie. No po prostu dla nich było to tak, tak abstrakcyjne zdarzenie, tak nieprzewidziane i w ogóle tak, kto odchodzi z serialu, który przynosi ci tyle kasy i popularność, itd., z dnia na dzień? Myśleli, że zwariowałem

- wyznał Żukowski u Żurnalisty.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Serialowy Waldek żegna Marzenę Kipiel-Sztukę. Aktorka zmarła w jego urodziny

Walka Żukowskiego w sądzie: rozwód, alimenty i kontakt z córką

Życie prywatne Bartosza Żukowskiego również nie było usłane różami. W 2007 roku poślubił Ewę Coll, z którą ma córkę Polę. Para rozstała się w 2015 roku, ale rozwód przeciągał się przez wiele lat i był wyjątkowo bolesny. Aktor walczył o możliwość regularnych kontaktów z córką i głośno mówił o trudnościach, jakie stawiał mu wymiar sprawiedliwości.

No w sumie wygrałem, bo wiesz jakie są sądy w Polsce – ojciec to jest zło konieczne – mówił u Żurnalisty Żukowski.

Aktor opowiadał o wysokich alimentach, braku zrozumienia ze strony sądu i frustracji, którą dzielił z innymi ojcami na forach internetowych.

Co dziś robi Bartosz Żukowski?

Mimo trudnej przeszłości, Żukowski nie traci pogody ducha. Coraz rzadziej występuje na ekranie, za to można go zobaczyć na deskach teatralnych. Utrzymuje kontakt z córką i jak sam przyznał, udało mu się odbudować poprawne relacje z byłą żoną.

Udało się odbudować dobre relacje z byłą żoną i jest na tyle dobrze, na ile może być. Myślę, że nawet serdeczne kontakty pomiędzy nami panują

- przyznał w podcaście. Aktor wciąż nie odcina się od publicznych spraw i co jakiś czas zabiera głos w ważnych tematach społecznych, szczególnie tych związanych z prawami ojców.

ZOBACZ W NASZEJ GALERII, JAK ZMIENIAŁ SIĘ BARTOSZ ŻUKOWSKI. Aktor ma bogatą mimikę twarzy.

Bartosz Żukowski i Małgorzata Pieńkowska regularnie się spotykają Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.