BiegPrzemek przebiegł półmaraton na statku. Mamy oficjalne statystyki

BiegPrzemek zaskakuje podczas wyprawy ESKA Odwołuje Zimę 2026

W ramach tegorocznej edycji kampanii ESKA Odwołuje Zimę 2026 Przemek Nowak, posługujący się pseudonimem BiegPrzemek, pełni rolę głównego motywatora do aktywności fizycznej. Jego zadanie doskonale uzupełnia kulinarną strefę Darii Ładochy oraz muzyczne występy Roxie Węgiel podczas oceanicznego rejsu. Ten mierzący 205 centymetrów lekkoatleta, będący najwyższym maratończykiem w Polsce, już drugiego dnia wyprawy zszokował wszystkich. Kiedy statek dobił do brzegów La Palmy, sportowiec pokonał dystans 21 kilometrów, biegając dookoła jednego drzewa palmowego, całkowicie ignorując szalejącą wokół ulewę.

Kolejny nietypowy półmaraton BiegPrzemka. Tym razem wybrał statek

Zaledwie kilka dób później, bo dokładnie piątego dnia rejsu, maratończyk obrał za cel kolejny niecodzienny środek lokomocji. BiegPrzemek, który w przeszłości zdołał już przebiec dystans półmaratonu wewnątrz miejskiego autobusu, tym razem zamienił trasę na pokłady oceanicznego wycieczkowca. Dokonując tego imponującego wyczynu, udowodnił, że ma niewyczerpane pokłady energii, a oficjalnymi statystykami z tego oceanicznego biegu podzielił się ekskluzywnie na łamach portalu ESKA.pl.

Półmaraton na pokładzie transatlantyku Costa Fortuna. Wyniki wyzwania BiegPrzemka

Transatlantyk Costa Fortuna to gigantyczna jednostka o długości 272 metrów, wznosząca się na 13 kondygnacji. Co ciekawe, wysokość tamtejszych korytarzy i kajut wynosi dokładnie 2 metry, co dla mierzącego 205 centymetrów BiegPrzemka oznaczało konieczność ciągłego schylania się. Te niedogodności nie przeszkodziły mu w ukończeniu wyczerpującego półmaratonu, podczas którego mógł liczyć na wsparcie słuchaczy oraz ekipy ESKI: Oli Kot, Kasi Węsierskiej, Jankesa i Maksa Kluziewicza z portalu ESKA.pl. Doping towarzyszył maratończykowi od samego startu zapisanego na sportowym zegarku.

Redakcja dotarła do szczegółowych danych z tego ekstremalnego biegu.

3 godziny, 20 minut i 8 sekund – dokładnie tyle trwało pokonanie prawie wszystkich poziomów wycieczkowca. Wynik ten jest niezwykle imponujący, zważywszy na morderczą walkę ze stromymi schodami, palącym słońcem i wysoką temperaturą.

29 817 kroków – taka liczba ruchów była niezbędna do sfinalizowania tego oceanicznego wyzwania . Finisz miał miejsce pod sceną, gdzie swój muzyczny materiał ćwiczyła właśnie Roxie Węgiel , która jako pierwsza pospieszyła z gratulacjami dla wycieńczonego sportowca.

1720 kcal – tak ogromny wydatek energetyczny poniósł polski lekkoatleta. Wbrew pozorom, spalenie takiej liczby kalorii odpowiada zjedzeniu zaledwie jednej, 32-centymetrowej pizzy.

Zobacz więcej zdjęć. BiegPrzemek przebiegł półmaraton na statku Costa Fortuna!

Eska Odwołuje Zimę 2026