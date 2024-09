Były zaręczyny i dziecko. Teraz Ania i Kuba z "Rolnika" szykują się do ślubu?

"Rolnik szuka żony": Ania i Jakub planują wspólną przyszłość

Ania Derbiszewska (36 l.) i Jakub Manikowski (30 l.) to uczestnicy dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony", do których los się szczególnie uśmiechnął. Choć wiele osób wątpiło w ich uczucia i we wszystkim doszukiwało się spisku i drugiego dna, to zakochani pokazali, że miłość pokona wszelkie trudności. Para ogłosiła swoje zaręczyny w świątecznym odcinku hitu TVP, a nieco wcześniej przekazali inną radosną nowinę. W połowie maja za pośrednictwem mediów społecznościowych "Rolnika" przekazali, że na świecie pojawił się ich pociecha.

Jakub ma już trójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa. Miał zaledwie 19 lat, gdy po raz pierwszy został ojcem. Dość szybko na świecie pojawiły się kolejne dwie pociechy mężczyzny. Małżeństwo nie przetrwało i kilka lat temu doszło do rozwodu. Była żona Kuby przyznała, że razem z byłym mężem byli po prostu bardzo młodzi: "Miałam tylko 18 lat, kiedy zostałam mamą po raz pierwszy. Miałam 23 lata, kiedy wzięłam ślub i niewiele więcej, kiedy się rozwiodłam".

"Rolnik szuka żony": Ania i Jakub szykują się do ślubu

Gwiazda "Rolnika" utrzymuje kontakt ze swoimi fanami przy pomocy mediów społecznościowych. Ania chętnie dzieli się w sieci swoimi przemyśleniami odnośnie do macierzyństwa czy wspólnymi chwilami z synkiem. Robi też sesje "pytań i odpowiedzi", w których zaspakaja ciekawość fanów. Obserwujący często zasypują ją pytaniami o przyszłość. Ciekawi ich zwłaszcza, czy razem z Kubą mają zamiar wziąć ślub. Nie inaczej było tym razem.

Jedna z osób zapytała ją czy planują ślub oraz chrzest Darka. Rolniczka odpowiedziała krótko: "Tak, będzie niebawem". W innym pytaniu przyznała, że po ślubie prawdopodobnie przyjmie nazwisko ukochanego.

Pewnie Kuby nazwisko przyjmę, ponieważ mamy dwa długie nazwiska, więc dwuczłonowe byłoby po prostu za długie - napisała na Instagramie.

