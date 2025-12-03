Karolina Gilon znalazła miłość w "Love Island"

Karolina Gilon (35 l.) popularność i rozpoznawalność przyniósł jej udział w "Top Model". Jednak to dopiero w Polsacie jej kariera nabrała rozpędu. Gwiazda prowadziła m.in. "Ninja Warrior Polska" oraz "Love Island. Wyspę miłości". Praca przy miłosnym reality show wpłynęła nie tylko na jej życie zawodowe, ale również miłosne. Na planie produkcji poznała Mateusza Świerczyńskiego (30 l.).

W sierpniu ubiegłego roku Karolina Gilon poinformowała, że razem z ukochanym spodziewają się dziecka. Po tym gwiazda zawiesiła telewizyjną działalność i skupiła się na przygotowaniach do narodzin dziecka. Pierworodny syn pary pojawił się na świecie w lutym. Od tamtej pory modelka chętnie chwali się wspólnymi chwilami spędzonymi z synkiem. Nie kryła przy tym i tych gorszych chwil.

Ciężarna Karolina Gilon otrzymała niepokojące wyniki badań

Niedawno gościła w podcaście "Bliżej". W rozmowie z Natalią Hołownią i Martyną Wyrzykowską opowiedziała m.in. o obawach związanych z ciążą "po trzydziestce". Karolina Gilon pierwsze dziecko urodziła mając 35 lat. Z racji wieku jej ciąża była określana jako "geriatryczna". Wiąże się to m.in. ze zwiększonym ryzykiem zarówno dla życia i zdrowia matki, jak i dziecka.

Była gwiazda Polsatu była pod stałą opieką lekarską. Okres ciąży nie był dla niej łatwy. Specjalistyczne badania wykazały, że jej dziecko może mieć zespół Downa.

Ja byłam straszona, niestety, że moje dziecko ma wielkie prawdopodobieństwo, że będzie miało Zespół Downa. Przez mój wiek. Te badania [test Pappa] wskazywały na to, że ma wysokie ryzyko właśnie zachorowania na zespołu Downa. Byłam przerażona, gdy to usłyszałam. Oczywiście, w tym całym stresie zrobiłam sobie takie rozszerzone testy DNA - wyznała Gilon.

Wyniki badań były dla niej szokiem. Również dla jej partnera.

Byłam już wtedy w tak zaawansowanej ciąży, że powiedziałam: Mati, dla mnie to i tak nie ma znaczenia, ja urodziłabym to dziecko. Bo już je kocham. Ale, wiadomo, byłam zmartwiona, bo jest to wielkie obciążenie - i dla dziecka, i dla rodziców - mówiła w podcaście "Bliżej".

