„Cios prosto w serce”. Ewa Farna dowiedziała się o zdradzie ukochanego z tabloidów

2025-08-12

Ewa Farna w szczerym wywiadzie wróciła do momentu, który wstrząsnął jej życiem – o zdradzie partnera dowiedziała się nie od niego, lecz z czeskich tabloidów. Zdjęcia Marcusa w objęciach blond piękności, będącej jej całkowitym przeciwieństwem, stały się bolesnym dowodem niewierności.

Dziś jest szczęśliwą żoną gitarzysty Martina Chobota i mamą dwójki dzieci, a jej kariera wciąż kwitnie. Jednak zanim odnalazła spokój i spełnienie, Ewa Farna musiała zmierzyć się z jednym z najtrudniejszych momentów w swoim życiu – zdradą partnera, o której dowiedziała się z czeskich tabloidów.

W 2023 roku w rozmowie z magazynem „Grazia” Ewa Farna ujawniła, że przez lata słyszała od Marcusa zapewnienia o tym, jak wyjątkowa i piękna jest w swojej naturalności.

Marcus zawsze powtarzał mi, że jestem przepiękna i wszystkie laski zrobione w salonach kosmetycznych przy mnie wymiękają

– wspominała. Tym większy był jej szok, gdy wyszło na jaw, że zostawił ją właśnie dla takiej „zrobionej” kobiety.

Zdjęcia, które zmieniły wszystko

Prawda wyszła na jaw w sposób, którego nie życzyłaby nikomu.

Dowiedziałam się o tym z gazet i był to dla mnie cios prosto w serce

– wyznała. Czeskie media opublikowały fotografie Marcusa z Martiną Gavriely – byłą prezenterką, celebrytką i dawną aktorką filmów dla dorosłych. Dla Farnej był to moment upokorzenia i zdrady podwójnej – nie tylko serca, ale też zaufania.

Druga szansa… ale nie ze mną

W rozmowie dla serwisu Medium piosenkarka zdradziła, że w obliczu zdrady znalazła w sobie siłę, by zamknąć ten rozdział.

Pewna polska piosenkarka powiedziała mi, że mężczyzna, który zdradza, zasługuje na drugą szansę, ale z inną kobietą. On tę szansę dostał

– mówiła. Co zaskakujące, dziś Farna nie żywi jawnej urazy.

Właściwie cieszę się, że jeśli mnie zdradził, to z kimś, z kim jest już długi czas. Życzę im powodzenia

– dodała. Choć zdrada sprzed lat była dla niej ciosem, Ewa Farna podkreśla, że to doświadczenie ją wzmocniło. Dziś artystka jest spełnioną kobietą – zarówno w życiu prywatnym, jak i na scenie – i nie ogląda się wstecz.

