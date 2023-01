Co dalej z Maciejem Dowborem w "TTBZ"? Piotr Gąsowski wystosował publiczny apel do kolegi!

W grudniu 2022 roku, przed świętami Bożego Narodzenia, w mediach zawrzało po informacji o zwolnieniu Michała Wiśniewskiego z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Okazało się, że była to dopiero pierwsza ze zmian, które obejmą show Polsatu. Na początku stycznia media huczały o tym, że w 18. edycji show Polsatu nie zobaczymy również Katarzyny Skrzyneckiej. Sama zainteresowana potwierdziła, że - jak wcześniej ustaliliśmy - rozstanie z "TTBZ" nie było jej decyzją.

Niedługo po ogłoszeniu, że Skrzynecka nie wystąpi w 18. sezonie programu, Piotr Gąsowski publicznie poinformował na Instagramie, że i on odchodzi z popularnego show. Oczy fanów zwróciły się wówczas ku Maciejowi Dowborowi, drugiemu prowadzącemu "TTBZ". Teraz i on przerwał milczenie. Wpis Dowbora skomentowali zarówno Piotr Gąsowski, jak i Katarzyna Skrzynecka.

Co dalej z Maciejem Dowborem w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Na instagramowym profilu Macieja Dowbora pojawił się wpis, w którym nawiązał on do swojej przyszłości w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

"Ttbz to największa zawodowa przygoda mojego życia i 9 lat wspaniałych przeżyć! Ponad połowa mojej historii w Polsacie! Kocham ten program! Nie wiem jak skomentować to co się wydarzyło z @piotr.gasowski.official ! Jestem w szoku… potrzebuję więcej czasu! Stworzyliśmy fajny duet i nawet nie wyobrażam sobie jak TTBZ może istnieć bez niego😢. Tyle na teraz… #ciezkiczas #muszęochłonąć" - napisał.

Wpis Macieja Dowbora dotyczący programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" skomentował m.in. Piotr Gąsowski.

"Kochany Maćku! ❤️ Przyjacielu! Po pierwsze… przepraszam , że nie powiedziałem Ci o tym wcześniej…to był impuls, lawina emocjonalna, żal wielki! Po prostu skowyt za Kasią!" - zaczął. "Proszę, wybacz…🙌 Po drugie… jeszcze bardziej proszę… zostań w programie @twojatwarzbrzmiznajomo ! To jest Twoje miejsce! Wielokrotnie Ci o tym mówiłem i pisałem! Jesteś świetny i kompetentny! Dowcipny i wciąż… młody! 😂 Stałeś się w tym programie … Mistrzem! I Twoi i nasi fani i fani tego programu , który kochamy , też by tego chcieli! A my razem… jeszcze nieraz coś stworzymy a już na pewno , jak wrócisz z Hiszpanii, napijemy się razem po szklaneczce J.D. Albo nawet … po dwie szklaneczki! 😂 Nie poddawaj się presji! I proszę wszystkich ludzi dobrej woli , których jest przecież więcej , aby uszanowali każdą decyzję Maćka! Bo on na to , jak rzadko kto , zasługuje! To jest też jego program , który pięknie współtworzył przez tyle lat! Kopię Cię , Dowbi, w tyłek na szczęście, przytulam i wspieram! 💪 Love❤️ Twój Gąs."

Sprawę skomentowała także Katarzyna Skrzynecka. "A ja Cię kopię , Dowboru Kochany w drugi półPupek dla równowagi 🙂👍 i na powodzenie 😙💕 i będę Ci nieustająco kibicować 👍KISS".

i Autor: instagram/@maciej_dowbor Co dalej z Maciejem Dowborem w "TTBZ"? Piotr Gąsowski wystosował publiczny apel do kolegi!