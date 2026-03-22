Co dalej z postacią Bożeny Dykiel w "Na Wspólnej"? Wiadomo, kiedy zakończy się jej wątek

Bożena Dykiel: Ponad 20 lat na planie "Na Wspólnej". Wyjątkowe pożegnanie

Bożena Dykiel rozpoczęła karierę w latach 70. i od tamtej pory niemal nie schodziła z ekranów. Zagrała w wielu cenionych produkcjach, ale dla większości Polaków na zawsze zostanie Marią Ziębą z "Na Wspólnej". Z produkcją TVN związana była od samego początku. W ubiegłym roku aktorka przez względy zdrowotne wycofała się z aktorstwa, a jej bohaterka została wysłana za granicę. Wszyscy jednak wierzyli, że jeszcze powróci do serialu.

Na kilka dni przed śmiercią aktorki informowaliśmy, że scenarzyści pracowali nad wątkiem, którego istotnym elementem miała być postać Marii Zięby. Niestety, śmierć Bożeny Dykiel przekreśliła te plany. Uwielbiana aktorka odeszła 12 lutego. Był to ogromny cios nie tylko dla jej bliskich, ale również serialowej rodziny.

Krótko po jej śmierci w mediach społecznościowych "Na Wspólnej" pojawiła się wyjątkowa czołówka serialu, w której pożegnano zmarłą. Hołd oddano jej również podczas ramówki TVN, a gwiazdy produkcji licznie stawiły się na pogrzebie.

"Na Wspólnej": Wiadomo, kiedy zakończy się wątek Bożeny Dykiel

Ostatni odcinek "Na Wspólnej" z Bożeną Dykiel został wyemitowany 29 kwietnia 2025 roku. Zaledwie dwa odcinki wcześniej serial świętował swój jubileusz. W 4000. odcinku Maria Zięba obchodziła swoje urodziny. Pojawiła się na nich również jej siostra Róża, która zmagała się z nowotworem. W odcinku nr 4001 stało się jasne, że pani Maria musi polecieć z siostrą i jej partnerem Ricardo do Hiszpanii, by wspierać ją w leczeniu. Kolejny epizod był ostatnim, w którym pojawiła się Bożena Dykiel.

Chociaż Bożena Dykiel nie pojawiała się na ekranie przez prawie rok, to jej wątek się jeszcze nie zakończył. I wiele wskazuje na to, że jego zakończenie poznamy dopiero za kilka miesięcy. Jak przekazał "Fakt", odcinki nagrywane są z dużym wyprzedzeniem, a scenarzyści nie mają jeszcze pomysłu, co zrobić z Marią Ziembą. O tym, co wymyślili widzowie dowiedzą się na przełomie lata i jesieni.

Prace nad tym cały czas trwają. Mamy jednak sporo czasu, ponieważ odcinki nagrane są z dużym wyprzedzeniem. Te, w których zakończy się wątek Marii Zięby, widzowie zobaczą zapewne na przełomie lata i jesieni - podała osoba związana z produkcją "Na Wspólnej".

