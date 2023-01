Colin Farrell bardzo zaskoczył Alicję Bachledę-Curuś. Chodzi o jej narzeczonego!

Te zdjęcia wzruszają do łez

Colin Farrell i Alicja Bachleda-Curuś poznali się w 2008 roku na planie filmu "Ondine" i zakochali w sobie bez pamięci. W październiku 2009 roku na świat przyszedł ich syn, Henry Tadeusz. Niestety, ta miłość nie przetrwała próby czasu. W 2011 roku aktorka oficjalnie poinformowała o zakończeniu związku. Parze udało się rozstać w pokojowej atmosferze, a nawet utrzymywać przyjacielskie stosunki. Farrell zobowiązał się do płacenia alimentów na syna, a nawet opłacania domu w Los Angeles, w którym zamieszkali Alicja i Henry. Postawił tylko jeden warunek - musieli zostać w Stanach. Jak udało nam się dowiedzieć, matka i syn opuścili luksusowe lokum z końcem 2019 roku. Wszystko przez to, że Bachleda-Curuś zaczęła spotykać się z nowym mężczyzną, przystojnym Szwajcarem. Para zaręczyła się w 2020 roku. Obecnie mieszkają w pięknej willi w samym sercu Hollywood. Z naszych informacji wynika, że wynajmują ją za około 50 tys. złotych miesięcznie!

Nie tak dawno tygodnik "Na żywo" informował o sprzeczkach między Bachledą-Curuś a Farrellem. 13-letni Henry miał podobno poinformować matkę, że chciałby studiować w Polsce, a wcześniej pojechać na wymianę do szkoły średniej o profilu filmowym. Farrell, któremu bardzo zależy na bliskim kontakcie z synem, nie chce się na to zgodzić.

Colin Farrell poznał narzeczonego Bachledy-Curuś. "Bardzo go polubił"

Wygląda na to, że między parą znowu jest dobrze. Jak donosi "Na żywo" aktor miał poznać narzeczonego swojej byłej partnerki i "bardzo go polubił'. Mają nawet nie tylko wymieniać uprzejmości, ale nawet rozmawiać.

- Wynikało to z wielu różnych czynników, głównie związanych z wychowaniem chłopca. Dzisiaj te relacje są cieplejsze, zaczęli się dogadywać. Colin, zabierając Henia na weekendy do siebie już nie czeka na niego w samochodzie, tylko wchodzi do domu - wyjawiła tygodnikowi przyjaciółka Alicji.

Dobre relacje z Farrellem są bardzo ważne dla Bachledy-Curuś. Zależy jej, aby w ich patchworkowej rodzinie była spokojna atmosfera.

- Choć ich miłość szybko się wypaliła, długo dochodzili do siebie po tej relacji. W końcu oboje dojrzeli i dali sobie prawo do bycia szczęśliwymi ludźmi - czytamy w "Na żywo".

Tygodnik zdradził również, że narzeczony aktorki to wpływowy i bogaty mężczyzna po przejściach. W USA mieszka ze swoją 11-letnią córką. Ma dom w Alpach, do którego jeżdżą we czwórkę. W tym roku również chcą tam pojechać na narty.