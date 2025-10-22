Daniel Martyniuk wyrzucony z samolotu! Internauci nie zostawili na nim suchej nitki. Tylko Zenka żal

Zenek Martyniuk i jego żona nie mają łatwego życia. Ich syn, jedynak i oczko w głowie, znów zrobił awanturę. Tym razem zajście ma charakter międzynarodowy i może młodego Martyniuka sporo kosztować. Mowa nie tylko o niepochlebnym rozgłosie, ale i karze finansowej. Przez kłócącego się z obsługą lotu Daniela wszyscy pasażerowie zaliczyli międzylądowanie we Francji, a lot był opóźniony.

Trzeba było też wezwać służby, które wyprowadziły Martyniuka z samolotu. Mamy nagranie! Dopiero po tej akcji lot mógł zostać wznowiony, a podróżujący dotarli do celu, czyli do Warszawy. To, co wydarzyło się na pokładzie 21 października, na pewno na długo pozostanie w ich pamięci. Syn Zenka Martyniuka, który miał być pod wpływem alkoholu, walczył ze stewardem i stewardessa o piwo, a gdy go nie dostał, rzucał obelgami i groźbami.

Internauci mówią wprost, że najbardziej w tej sytuacji... żal im Zenka.

Daniel Martyniuk poniesie konsekwencje

Linie lotnicze, które obsługiwały feralny lot z Malagi, potwierdziły, że sytuacja z Martyniukiem miała miejsce, choć nie wymieniono jego nazwiska.

Wizz Air potwierdza, że lot W6 1336 z Malagi do Warszawy został przekierowany do Nicei z powodu agresywnego pasażera, który groził członkom załogi pokładowej. Po usunięciu niezdyscyplinowanego pasażera w Nicei samolot wznowił rejs i bezpiecznie poleciał do Warszawy z pozostałymi pasażerami - czytamy w oświadczeniu.

Dodano w nim ważną informację o konsekwencjach, na jakie będą narażane osoby zagrażające innym, przez które trzeba wykonać międzylądowanie i wzywać służby:

Bezpieczeństwo i dobro naszych pasażerów oraz członków załogi stanowią dla Wizz Air najwyższy priorytet. Linia stosuje zasadę zerowej tolerancji wobec wszelkich przejawów agresji – zarówno werbalnej, jak i fizycznej – na pokładzie samolotu. Dotyczy to również spożywania alkoholu wniesionego przez pasażerów oraz wszelkich zachowań mogących zagrażać bezpieczeństwu lub komfortowi innych osób. Ponadto wszelkie koszty wynikające z niewłaściwego zachowania pasażera — w tym koszty przekierowania lotu, opóźnień czy interwencji służb ratunkowych - zostaną przeniesione na osobę odpowiedzialną. W niektórych przypadkach mogą one sięgać dziesiątek tysięcy euro.

Internauci mówią wprost - żal im Zenka

Internauci rzucili się do komentowania afery z Danielem Martyniukiem w roli głównej. Co piszą? Sprawdziliśmy na facebookowym profilu Super Express Rozrywka. Awantura, jaką zrobił syn Zenka Martyniuka podczas lotu, nie spotkała się z przychylnością komentujących.

"Cieszy mnie, że koszty poniesie awanturnik", "Wstyd przynosi rodzinie", "Zepsuły go pieniądze Zenka", "Tak został wychowany, że wszystko mu wolno. Alkohol zrobił swoje", "Ale wstyd!", "Tata poniesie koszty", "Tylko czekać, jak dojdzie do tragedii" - pisali czytelnicy.

W sieci pojawiły się też głosy pełne współczucia dla Zenona Martyniuka. Gwiazdor disco polo co chwilę "gasi pożary" wywoływane przez syna, sam natomiast ciężko pracuje, koncertując.

"Na pewno ciężko musi być, patrzeć bliskim jak on potrzebuje pomocy i cały czas jej odmawia", "Trochę przypał robi tym rodzicom swoim. Żal mi ich", "Już nieśmieszne, bardzo tragiczne. Niestety, jeśli on sam nie chce sobie pomóc, to ani rodzice, ani przyjaciele, nikt na świecie mu nie pomoże" - komentują internauci.

