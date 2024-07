"Taniec z Gwiazdami": Kogo zobaczymy na parkiecie?

"Taniec z Gwiazdami" to flagowy program Polsatu, który od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów. Wiosną 2024 roku program po prawie dwuletniej przerwie wrócił na antenę. Pomysł Edwarda Miszczaka, by widzowie stęsknili się za programem, był strzałem w dziesiątkę. Według informacji Wirtualnych Mediów czternasta edycja show przyciągnęła przed ekrany o około 600 tys. widzów więcej niż poprzednia. Średnio "TzG" oglądało 1,78 mln osób.

Nazwiska uczestników trzymane są w tajemnicy, ale w sieci regularnie pojawiają się doniesienia o gwiazdach, które zatańczą w programie. Swój udział zapowiedziała m.in. ikona lat 90. - Majka Jeżowska. Kolejna potencjalną uczestniczką ma być Julia Żugaj. Jeśli chodzi o znanych panów to o Kryształową Kulę mają zawalczyć hokeista Mariusz Czerkawski oraz gwiazdor "BrzydUli" Filip Bobek. Niedawno informowaliśmy, że w programie może pojawić się filmowy amant - Maciej Zakościelny.

Danuta Martyniuk zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami"?

Mówi się również, że na parkiecie zobaczymy ukochaną Zenka Martyniuka. Danuta Martyniuk trwa wiernie u boku swojego męża już od ponad trzydziestu lat. Niedawno pojawiła się w teledysku do piosenki, którą Martyniuk nagrał razem ze Sławomirem. Danuta Martyniuk w teledysku "Tańcz" pokazała, że taniec to jej prawdziwy żywioł! Towarzysząca jej na planie Kajra zdradziła, czy jej zdaniem Danuta Martyniuk wystąpi w "Tańcu z gwizdami"?

"'Taniec z gwiazdami' jest programem bardzo wymagającym, by się otworzyć fizycznie i psychicznie. To jest trudne. Gdy tańczysz publicznie i nie masz obycia z kamerami, to jest to zdecydowanie trudniejsze. Na pewno to jednak niezwykła przygoda otwierająca i dająca dużo radości. Jakby Danusia chciała występować, to na pewno dałoby to jej ogromną moc i miałaby frajdę. Wszystko od niej zależy. Czemu nie?" – zdradziła Kajra w rozmowie z "Plotek.pl".

W mediach pojawiały się doniesienia, że za odcinek Danuta Martyniuk miałaby otrzymać nawet 12 tysięcy złotych. Co o tym pomyśle uważa sama zainteresowana? W rozmowie z portalem ShowNews.pl nie kryła swojego zirytowania. Jej odpowiedź nie pozostawia jednak żadnych wątpliwości.

"Ja to z aktorem Johnem Travoltą będę tańczyć... Naprawdę mam tego dosyć. Nigdy o takim występie nie myślałam, zresztą mi nawet nikt takich rzeczy nie proponuje. Ile by mi nie zapłacili i tak bym się nie zgodziła wystąpić w 'Tańcu z Gwiazdami'. Nie mam czasu na taki program, mam za dużo zajęć" - stwierdziła.

Sławomir zazdrości Danusi Martyniuk atencji ze strony mediów?