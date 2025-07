"X" jak styl życia. Co oznacza znak na rękach Dana Reynoldsa?

Podczas koncertów Imagine Dragons często można zauważyć charakterystyczne "X" namalowane na dłoniach Dana Reynoldsa. To nie tatuaże — symbole szybko znikają, a lider zespołu samodzielnie maluje je tuż przed występami. Wbrew pozorom nie chodzi tu o efekt wizualny czy element scenicznego stylu.

Litera "X" to znak przynależności do ruchu straight edge — subkultury wywodzącej się ze sceny hardcore punk i metalcore. Jej członkowie rezygnują z alkoholu, narkotyków, papierosów, a czasem nawet z kofeiny czy produktów odzwierzęcych. Ruch ten to jednak coś więcej niż tylko abstynencja — to manifest samokontroli, indywidualizmu i świadomego życia bez pokus.

Skąd wzięło się "X"? Krótkie tło historyczne

Znak "X" na dłoni ma swoje korzenie w klubach muzycznych w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ osoby poniżej 21. roku życia nie mogą legalnie pić alkoholu, właściciele klubów zaczęli oznaczać nieletnich właśnie takim symbolem — by wiedzieć, komu nie wolno sprzedawać napojów alkoholowych. Z czasem młodzież z subkultury hardcore przyjęła "X" jako manifest swojej postawy: nie potrzebujemy używek, by cieszyć się muzyką i życiem.

Znak ten zyskał drugie życie dzięki ruchowi straight edge, którego zwolennicy wybierają życie wolne od używek.

Dan Reynolds i jego "X"

Dan Reynolds, lider Imagine Dragons, wprost mówi o tym, że nie zażywa narkotyków, nie pije alkoholu i nie pali. Mimo że nie utożsamia się formalnie z żadną konkretną grupą, jego gest na scenie to symboliczny przekaz dla fanów — pokazuje, że można żyć intensywnie, być twórczym i spełnionym, nie sięgając po używki.

Jak podano na fanpage’u zespołu na Instagramie:

Ludzie często pytają o X na rękach Dana. Jak widać na zdjęciu, to nie jest tatuaż — można zauważyć, że znaki są lekko starte. Dan maluje je markerem przed koncertami, żeby pokazać, że nie zażywa narkotyków, nie pije alkoholu ani nie pali – prowadzi czysty styl życia. Zaczął malować X-y podczas trasy Evolve. (...) Widziałem kiedyś wideo, w którym Dan mówił, że nie lubi tatuaży — i właśnie dlatego ich nie ma.

Dan Reynolds nie maluje X-ów, by wyglądać cool. Nie robi tego dla estetyki ani z potrzeby wyróżnienia się. Wokalista unika tatuaży, bo — jak sam przyznał — nie lubi ich. Ale poprzez markerowy znak na dłoniach mówi bardzo dużo. O sobie, o swojej tożsamości i o tym, że prawdziwa wolność to nie uleganie pokusom, ale trzymanie się tego, co ważne.

Zespół Imagine Dragons od początku kariery przekazuje w swojej muzyce głębokie emocje, refleksje o samotności, wewnętrznej sile i autentyczności. Symbol "X" na rękach lidera doskonale wpisuje się w tę narrację.

Imagine Dragons - najbardziej rozpoznawalne kawałki