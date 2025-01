Dlaczego Kaja Paschalska nie ma dzieci? Słynna Ola z "Klanu" poruszająco o "traumie pokoleniowej"

Kaja Paschalska miała zdecydowanie nietypowe dzieciństwo. Gwiazda serialu "Klan" na plan telenoweli trafiła, mając zaledwie 11 lat. Początkowo wydawało się, że serial zakończy się na jednej serii. "Klan" jednak emitowany na antenie TVP jest... do dziś (czyli niemal 28 lat), a Ola pozostaje jedną z najważniejszych bohaterek. Poza grą w kultowej telenoweli Kaja Paschalska realizowała się jako piosenkarka. Aktorka wzięła także udział w programach "Taniec z Gwiazdami" i "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Dwukrotnie jej zdjęcia mogliśmy także oglądać w magazynie dla panów "CKM". Kaja Paschalska jednak cały czas kojarzona jest przede wszystkim jako Ola z "Klanu". Aktorka o swoim życiu prywatnym nie opowiada zbyt wiele. Otworzyć postanowiła się w 2023 roku, w rozmowie z portalem "Wprost". Tam opowiedziała m.in. o swojej bezdzietności i depresji.

Pod galerią znajduje się QUIZ. Klan czy Złotopolscy? Dopasuj postać do serialu TVP: listonosz Józef, wuj Stefan, Surmaczowa

Gwiazda serialu "Klan" podobnie jak wiele innych kobiet chciała zostać matką. Dlaczego zatem Kaja Paschalska nie ma dzieci?

Jak wiele kobiet byłam zaprogramowana na to, że rodzina, mąż i dzieci to jest to ostateczne poczucie bezpieczeństwa, spełnienia, coś do odhaczenia, normalna kolej rzeczy. Były takie momenty w moim życiu, że bardzo chciałam mieć dzieci, ale dobrze, że nic z tego nie wyszło, bo trauma pokoleniowa ciągnęłaby się dalej