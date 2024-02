Do ramówki TVP wracają ulubione teleturnieje Polaków. Wiadomo, co z prowadzącymi

To z nią Grzegorz Markowski ma nieślubnego syna! Gdy tę historię opisała jedna z gazet, wybuchł ogromy skandal!

Co ciekawe decyzje o zmianach w "Kole fortuny" i "Jeden z dziesięciu" zapadły jeszcze za rządów poprzednich władz TVP. Już w połowie listopada 2023 postanowiono, że aż do wiosny będą nadawane powtórki teleturniejów, a premierowe odcinki zaplanowano dopiero na marzec 2024. Telewidzowie obawiali się wtedy, czy ich ulubione formaty w ogóle wrócą na antenę. Wg informacji podanych prze Wirtualne Media oba programy już niebawem pojawią się na antenie. Ale przynajmniej jeden z nich raczej na krótko.

Premierowe odcinki Va Banque i "1 z 10". Gospodarzami nadal Przemysław Babiarz i Tadeusz Sznuk

Fani "Jednego z dziesięciu" mogą odetchnąć z ulgą. Nowe odcinki teleturnieju będą emitowane. Prowadzącym pozostanie legendarny Tadeusz Sznuk. Tu nie mogło być niespodzianek. Nikt nie wyobraża sobie zmiany w roli gospodarza tego programu. Nawet największa rewolucja ma swoje granice. Wcześniej jednak będzie można kibicować zmaganiom uczestników teleturnieju Va Banque, który wraca na antenę TVP2 już od 16 lutego. Po zimowej przerwie w styczniu rozpoczęto nagrana kolejnych odcinków. Choć plotki niosły, że w tym wypadku może nastąpić zmiana w roli gospodarza, nic takiego się nie wydarzyło. Program nadal prowadzi Przemysław Babiarz.

Na początku marca do TVP wraca "Koło fortuny"

Ale wg doniesień nie na długo. Nowe odcinki, które nagrano jeszcze w zeszłym roku, zaczną być emitowane od 2 marca, co najmniej do końca kwietnia. Jako że nagrania zostały zrealizowane już jakiś czas temu w roli prowadzących zobaczymy Izabelę Krzan i Norbiego. Potem program najprawdopodobniej "Koło fortuny" zupełnie zniknie z anteny. Jak już wiadomo Iza Krzan po zwolnieniu z TVP, podjęła już współprace z Kanałem Zero. Przyszłość Norbiego w TVP na razie nie jest znana.

"Jaka to melodia" przechodzi mniejszą rewolucję, niż się spodziewano? Co z Rafałem Brzozowskim?

"Jaka to melodia" całą zimę cieszyła widzów premierowymi odcinkami. Kolejna transza odcinków też już została nagrana - bez drastycznych zmian. Program nadal prowadzi Rafał Brzozowski, choć media donosiły, że jest szansa na powrót ulubieńca publiczności - Roberta Janowskiego. W nowych odcinkach możemy również spodziewać się pozostałych gwiazd formatu - DJ Adamusa i Super Bandu. Można uznać więc, że nic się nie zmieniło. Jednak uważny widz z pewnością zwrócił uwagę na lekkie rozluźnienie atmosfery na planie tego muzycznego teleturnieju, które poszło w ślad za delikatna zmianą dress kodu. Czyżby za kulisami rządził nowy stylista?

