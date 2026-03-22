Doda i Górniak pogodziły się na planie "Tańca z Gwiazdami"

Scena pojednania, do której doszło ponad rok temu, była dla fanów ogromnym zaskoczeniem. Przez lata obie artystki raczej trzymały się od siebie z daleka, a ich relacje były napięte. Wszystko zmieniło się podczas jednego z odcinków "Tańca z Gwiazdami", gdy Edyta Górniak pojawiła się na scenie z wyjątkowym występem. Po zakończeniu show Doda, wyraźnie poruszona tym, co zobaczyła, podeszła do niej za kulisami i pogratulowała występu. Doszło do serdecznego uścisku, a chwilę później w sieci pojawiły się wspólne zdjęcia. Wydawało się, że to początek nowego rozdziału w relacjach obu gwiazd.

Doda bez ogródek o Górniak. Tak dziś wygląda ich relacja

Z czasem jednak okazało się, że zgoda nie przerodziła się w bliższą znajomość. Relacje między wokalistkami zaczęły stopniowo słabnąć, a w mediach pojawiały się kolejne sygnały, że atmosfera znów robi się napięta.

Jednym z głośniejszych momentów była wypowiedź Edyty Górniak, która przyznała, że nie zamierza oglądać dokumentu o Dodzie. Niedługo później zaczęły krążyć plotki, że piosenkarka poczuła się rozczarowana całą sytuacją i inaczej wspomina ich pojednanie niż Rabczewska.

Według medialnych doniesień dodatkowe emocje mogły pojawić się po premierze produkcji o Dodzie, w której artystka wróciła do historii konfliktu z Górniak. Wspomnienia z przeszłości i archiwalne materiały przypomniały o dawnych spięciach między gwiazdami, co mogło ponownie zaognić sytuację.

Doda nie zamierzała jednak milczeć. W rozmowie z Pomponikiem przyznała wprost, że obecnie nie utrzymuje z Edytą Górniak żadnego kontaktu. Jak zaznaczyła, nie ma też poczucia, że zrobiła coś niewłaściwego, bo dokument pokazywał po prostu wydarzenia z przeszłości.

Ale to co, miałam powiedzieć (...) [przyp. red. twórcom], żeby nie robili researchu i nie puszczali archiwalnych materiałów? Przecież to by było (...) [przyp. red. zakłamywanie] rzeczywistości. Po to jest przeszłość, żeby ją zostawić za sobą i ruszyć do przodu (...) Ja z Edytą nie mam absolutnie żadnych problemów. Ja się z nią pogodziłam po to, żeby (...) sytuację wyczyścić, żebyśmy miały dobry, zdrowy kontakt, i u mnie wszystko okej - powiedziała Doda w trakcie wywiadu.

Zobacz naszą galerię: Doda bez ogródek o Górniak. Tak dziś wygląda ich relacja

30

Sonda Czy Doda jest dobrą aktorką? Tak. Powinna być gwiazdą Hollywood Nie. Niech lepiej śpiewa Urodzona modelka