Antek Królikowski nie ma dobrej passy, odkąd na jaw wyszło, że zdradził Joannę Opozdę (35 l.) i zostawił ją, kiedy była w dziewiątym miesięcy ciąży, by związać się z prawniczką Izabelą. Aktor od tamtego czasu stale jest na celowniku mediów oraz fanów - dowiedzieliśmy się na przykład, że sprawą jego zalegania z płaceniem alimentów zajmuje się prokuratura, a ostatnio został zatrzymany przez policję, ponieważ miał być pod wpływem środków odurzających (narko-test wykrył THC). Co dalej z jego karierą? Nie wiadomo, wiadomo natomiast, co na temat skandali z nim związanych ma do powiedzenia Doda.

Doda niespodziewanie odniosła się do zatrzymania Antka Królikowskiego!

Doda od czasu do czasu zabiera głos w sprawie życia innych gwiazd, ale robi to raczej na prośby fanów lub dziennikarzy podczas wywiadów. Tym razem jednak zdecydowała się wyrazić swoją opinię na temat Królikowskiego, bazując na tym, co sama przeżyła, kiedy jej małżeństwo z Emilem S. (46 l.) przechodziło kryzys, po którym ostatecznie się zakończyło, a artystka chorowała na depresję.

- Obserwuję sytuację znanego, młodego aktora. W tle z chorobą stwardnienia rozsianego, narkotykami, alkoholem (...), zatrzymywaniem przez policję, donosami przez byłą żonę, z którą kilka miesięcy był w małżeństwie, a dziesięć razy dłużej trwa ten cały sajgon - zaczęła.

- Patrzę na to z boku i uważam, że jeżeli Antek nie strzeli sobie w łeb i jeżeli wytrzyma to psychicznie, (…) to będę w szoku (...). Mleko się wylało, wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja. Wystarczy. Nie znęcajcie się nad facetem, który i tak będzie musiał ponieść konsekwencje.

Ma rację? Słusznie martwi się o kolegę z branży?