Doda o drugiej twarzy Sanah. Nieprawdopodobne, co wygaduje o młodszej koleżance. "Dużo przeklina"

Sanah, okrzyknięta największą żeńską gwiazdą w Polsce, niedawno zagrała dwa wyprzedane koncerty na Stadionie Narodowym, na których wystąpiło wielu gości.

Podczas koncertu Sanah opowiedziała o początkach znajomości z mężem Stanisławem Grabowskim.

Doda pytana o Sanah, stwierdziła, że słyszała o "drugiej twarzy" młodszej koleżanki, która ma być ostra i "hardkorowa" w życiu prywatnym, co wywołało negatywne reakcje w Internecie.

Fenomen Sanah. Doda zabrała głos

Sanah ostatnio kolejny raz zamknęła usta krytykom. Wszystko dzięki temu, że dwukrotnie (dzień po dniu) wypełniła po brzegi Stadion Narodowy. Te dwa koncerty przeszły do historii. Z głośników rozbrzmiały wielkie przeboje (m.in. "Marcepan", Szampan", "Ostatnia nadzieja", "Kolońska i szlugi" czy "Siebie zapytasz"), a sama artystka wzbiła się w powietrze (była zaczepiona na specjalnych linach). Do tego wspólnie z Sanah wystąpiło wielu słynnych gości (m.in. Grzegorz Skawiński, Kasia Nosowska i Kuba Badach). Dodatkową atrakcją był mąż wokalistki Stanisław Grabowski, który na scenę wjechał traktorem. To nie wszystko - Sanah nagle się otworzyła i publicznie opowiedziała o początkach swojej znajomości z mężem. Było to dość osobliwe wyznanie.

Poznaliśmy się tak, że Staś do mnie przyszedł do mieszkania, jako przyjaciel mojego przyjaciela. Słyszałam, że to jest ten Stanisław, ten przystojniak. Mówię: "O nie, muszę szybko wyczyścić toaletę". Wtedy zaczęłam czyścić. Staś przyszedł i wziął mnie do tańca. Zatańczyliśmy i on powiedział taki tekst (...) "Ty tak pięknie pachniesz, a ja tak śmierdzę". To takie romantyczne. Ach, ten Staś

- mówiła artystka. Fenomen Sanah dla wielu innych wokalistek jest niezrozumiały. W gronie tym znajduje się Doda, która została zapytana o młodszą koleżankę. Przy okazji powiedziała o drugiej twarzy Sanah.

Doda o drugiej twarzy Sanah. Jej słowa wywołały niesmak

Doda nawet w czasach świetności nie była w stanie porwać publiki w takim stopniu jak Sanah. Być może dlatego 41-letnia wokalistka - jak sama przyznała w rozmowie z Pomponikiem - nie ma pojęcia, jak młodszej koleżance z branży udało się osiągnąć tak wielki sukces. Niepodziewanie Doda nagle zaczęła mówić o drugiej twarzy Sanah.

Jest taka słodka i urocza, a prywatnie słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina i jest taką hardkorową osobą w związku - wyjawiła. Jest to dość ciekawe zderzenie. Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy

- wypaliła Dorota Rabczewska. Wypowiedź Dody wywołała niesmak wśród wielu internautów.

Dorcia, Sanah to ty możesz buty czyścić; Oj Doda ….słabe to; Też nie rozumiem fenomenu Dody, dlatego wolę skromność i Sanah

- to tylko część komentarzy.

