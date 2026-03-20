Doda przerwała milczenie! Po latach dramatów w miłości wreszcie odnalazła szczęście?

Życie prywatne Doda od dawna budzi ogromne zainteresowanie fanów i mediów. Artystka przez lata nie ukrywała swoich emocji i wielokrotnie publicznie opowiadała o relacjach z partnerami. Z czasem jednak zaczęła znacznie ostrożniej podchodzić do dzielenia się szczegółami ze swojego życia osobistego. Niedawno głośno było o dokumencie poświęconym wokalistce, w którym wrócono do wielu trudnych momentów z jej przeszłości - także tych związanych z miłością. W najnowszej rozmowie z Małgorzatą Ohme piosenkarka ponownie poruszyła temat relacji, ale tym razem skupiła się na tym, czego oczekuje od partnera dziś.

Doda ma nowego faceta? Chyba nie chciała, żeby to wyszło!

Artystka przyznała, że doświadczenia z poprzednich związków sprawiły, iż zupełnie inaczej patrzy na relacje. Jak podkreśliła, obecnie najważniejsze jest dla niej poczucie bezpieczeństwa i zwykły spokój w codziennym życiu.

W rozmowie zaznaczyła, że po przejściach z przeszłości jej oczekiwania wobec partnera nie są wygórowane. Najważniejsze jest dla niej to, aby relacja była stabilna i pozbawiona dramatów, które w przeszłości potrafiły mocno wpływać na jej życie.

Piosenkarka podkreśliła, że jeśli w związku panuje spokój i partner nie wprowadza chaosu ani nie wzbudza niepokoju, to właśnie takie warunki są dla niej najważniejsze. W takich sytuacjach nie czuje potrzeby ciągłego sprawdzania drugiej osoby czy wystawiania jej na próby.

W trakcie rozmowy pojawił się także wątek jej aktualnej sytuacji uczuciowej. Prowadząca dopytała artystkę, skąd wie, że taki spokój w relacji jest możliwy. W odpowiedzi wokalistka zasugerowała, że ma już takie doświadczenie. Choć nie zdradziła szczegółów, jej słowa wywołały spekulacje, że znów jest zakochana.

Kiedy rozmówczyni próbowała dowiedzieć się czegoś więcej, Doda szybko ucięła temat, dając do zrozumienia, że nie zamierza publicznie opowiadać o swoim obecnym partnerze. Jednocześnie zasugerowała, że relacja wciąż trwa i wszystko rozwija się w dobrym kierunku.

Skąd to wiesz? Masz ten spokój, miałaś taki związek? - pytała Ohme. Mhm. Nie mogę na ten temat mówić - odpowiedziała Doda. Ale rozumiem, że też on nie przeszedł próby czasu w tym sensie, że... - ciągnęła temat Małgorzata. Przechodzi - dodała na zakończenie Doda.

