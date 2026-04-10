Doda zagrała zgrabną nogą, a Roxie błysnęła głębokim dekoltem! Która wyglądała lepiej?

On Air Music Awards 2026

W czwartek, 9 kwietnia odbyła się druga edycja On Air Music Awards. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń dla rodzimej branży muzycznej. Podczas uroczystości wyróżnieni zostali artyści, których przeboje najczęściej gościły na antenach stacji radiowych. W katowickim Spodku zaroiło się od gwiazd show-biznesu.

Podczas gali On Air Music Awards najpopularniejsi artyści w Polsce zaprezentowali swoje przeboje. Na scenie pojawiła się m.in. Doda (42 l.). Piosenkarka po raz pierwszy wykonała przed publicznością swój najnowszy singiel "Pamiętnik". Utwór nawiązuje do brzmienia artystki z wczesnych lat jej kariery. Fani przyjęli go z wielkim entuzjazmem. Oficjalny teledysk na Youtube ma już ponad 6,2 mln odtworzeń.

Zobacz również: On Air Music Awards 2026. Kto zdobył statuetki? Pełna lista zwycięzców nagród

Doda zachwyciła w wyjątkowej sukni

Charyzmatyczna wokalistka na żywo zaprezentowała się doskonale. I to nie tylko jeśli chodzi o śpiew. Doda wyglądała zjawiskowo w białej sukni z koronki. Gorsetowa góra podkreśliła ponętny biust artystki, a długie rozcięcie podkreśliło jej zgrabne nogi. Jak zdradziła na Instagramie, ta wyjątkowa kreacja powstała w duchu upcyclingu i świadomej mody. Za jej projekt odpowiada Robert Czerwik.

Projekt został zbudowany z istniejących już elementów tkanin i materiałów o własnej historii, które zyskały nowe życie w autorskiej formie - przekazano na profilu projektanta.

Zobacz również: Doda po raz pierwszy zaśpiewała "Pamiętnik" na żywo. Publiczność oszalała z zachwytu

Roksana Węgiel cała w srebrze

Jednak nie tylko Doda zachwyciła wczoraj na scenie oraz na czerwonym dywanie. W równie niezwykłej kreacji pojawiła się jej młodsza koleżanka po fachu - Roksana Węgiel (21 l.). Zwyciężczyni "The Voice Kids" wykonała utwór "Błękit" zapowiadający jej nadchodzący album.

Ale to jej kreacja zrobiła największe wrażenie! Młoda piosenkarka od pewnego czasu lubi podkreślać swoją figurę. Zazwyczaj odsłania długie nogi, ale tym razem postawiła na głęboki dekolt! W połyskującej srebrnej kreacji wyglądała niczym gwiazda Hollywood!

Zobacz również: Roksana Wegiel poczuła już lato! Zachwyciła w szortach i srebrnym staniku! Odważna stylizacja wiele odsłoniła

