Doda znowu będzie szukać miłości w TV?! Ogłosiła to na Instagramie!

Doda lubi zaskakiwać swoich fanów. Piosenkarka w niedzielę obserwowała poczynania uczestników "Tańca z Gwiazdami", co wywołało falę komentarzy o jej potencjalnym udziale w programie. Wygląda jednak na to, że 41-latka ma inne plany! Na Instagramie poinformowała, że jest ponownie będzie szukać miłości w telewizji. Do dwóch razy sztuka? A może to przedwczesny prima aprilis?