Zamieszanie w centrum Warszawy. Majdan zablokował śmieciarkę, żeby kupić sweterek. Co on wyprawia?!

Dodatkowy odcinek programu "Rolnik szuka żony"

Ostatnia - dziesiąta - edycja programu "Rolnik szuka żony" przyniosła wielkie emocje i moc wzruszeń. W życiu bohaterów szlagierowego show TVP dużo się dzieje także po emisji finałowego odcinka. Niedawno okazało się, że swoją połówkę znalazła Agnieszka, która w "Rolnik szuka żony 10" odrzuciła wszystkich kandydatów. Wcześniej widzowie z zapartym tchem śledzili losy Nicoli i Darka, którzy ostatecznie się rozstali. Jeszcze przed wybuchem wielkiej rewolucji w TVP Marta Manowska zapewniła fanów, że nie boi się zmian w telewizji publicznej. Mało tego, prezenterka przyszykowała wspaniałą niespodziankę dla miłośników serii "Rolnik szuka żony". W święta bowiem odbędzie specjalny dodatkowy odcinek programu.

"Rolnik szuka żony" świąteczny odcinek. Kiedy i gdzie oglądać?

Jak czytamy na stronie tvp.pl w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" Marta Manowska odwiedzi pięć par, które poznały się na planie programu. "Do swoich domów zaproszą nas między innymi: Małgorzata i Paweł Borysewiczowie, Marta Paszkin i Paweł Bodzianny oraz Joanna i Kamil Osypowiczowie" - informuje TVP. To jednak nie koniec atrakcji dla fanów "Rolnik szuka żony". "Świąteczna odsłona to również doskonała okazja do tego, aby powspominać ważne momenty dla naszych uczestników, i dowiedzieć się, jakie zmiany zaszły w ich życiu na przestrzeni ostatnich miesięcy czy lat" - czytamy w komunikacie. Gdzie i kiedy odbędzie się emisja dodatkowego, świątecznego odcinka programu "Rolnik szuka żony" w TVP1? Okazuje się, że zobaczymy go w samym środku Świąt Bożego Narodzenia - 25 grudnia o godzinie 20:20.

Zobacz naszą galerię: Tak wyglądali rolnicy w finałowym odcinku "Rolnik szuka żony"