Dominika Gwit padła ofiarą internetowego oszustwa! Teraz ostrzega swoich fanów: "Nie wiadomo, co to za TRUCIZNA"

Dominika Gwit, aktorka i prezenterka telewizyjna, niedawno została mamą. Po latach starań w końcu powitała na świecie swojego długo wyczekiwanego synka. Cała rodzina jest już w domu. Świeżo upieczeni rodzice cieszą się każdym momentem z maleństwem. Niestety, w tym wyjątkowym okresie Dominikę Gwit spotkała przykra sytuacja. Oszuści wykorzystali jej wizerunek do reklamowania środków odchudzających! Gwiazda ostrzega swoich fanów przed przyjmowaniem tabletek pochodzących z niepewnego źródła.

Oszuści wykorzystali wizerunek Dominiki Gwit. Aktorka apeluje do fanów

Dominika Gwit poinformowała za pośrednictwem Instagrama, że nie ma nic wspólnego z reklamami środków na odchudzanie. Na zdjęciu, które spreparowali oszuści widać uśmiechniętą aktorkę, która trzyma w dłoni opakowanie wspomnianego specyfiku.

- Uwaga, oszuści! Nigdy nie polecałam nie będę polecać żadnych środków na odchudzanie! To fotomontaż! Jeśli traficie na to w sieci - nie klikajcie w nic i nie wierzcie w to - napisała.

Dominika Gwit nie jest pierwszą osobą, której wizerunek został skradziony i wykorzystany do reklamowania tabletek odchudzających. Z taką samą sytuacją od długiego czasu boryka się również Dorota Szelągowska. Prezenterka co jakiś czas przypomina swoim fanom, żeby nigdy nie sięgali po środki na odchudzanie pochodzące z niesprawdzonych źródeł. Dziennikarka próbuje pociągnąć jej twórców do odpowiedzialności, ale na razie jej wysiłek nie przynosi efektów, bo "firma zmienia i nazwę preparatu i serwery stron". Ofiarą oszustów padła także Martyna Wojciechowska.

- Nie tylko mnie to dotyczy. Jesteśmy w to wrabiane nagminnie. Proszę, ostrzeżcie bliskich, bo już piszecie do mnie, że mama lub ciocia chcą to zamawiać, bo ja to polecam… To oszustwo! Nie wiadomo, co to jest za trucizna… - ostrzegła fanów Gwit.

