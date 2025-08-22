Informacja o śmierci Stanisława Sojki nadeszła w czwartek wieczorem, w trakcie trwającego Top of the Top Sopot Festivalu. To właśnie na scenie Opery Leśnej artysta miał tego dnia wystąpić. Organizatorzy i stacja TVN podjęli decyzję o przerwaniu transmisji wydarzenia, by uczcić pamięć muzyka i z szacunkiem przekazać tę trudną wiadomość widzom. Na antenie TVN24 pojawiło się oficjalne oświadczenie, w którym prowadzący festiwal podkreślili, że łączą się w bólu z rodziną zmarłego. Chwilę później artyści zgromadzeni w Sopocie wykonali w hołdzie Sojce jego słynny utwór "Tolerancja", wzruszając publiczność i pokazując, jak ogromny ślad zostawił po sobie w kulturze.

Dorota Wellman zwróciła się do synów Stanisława Sojki w "Dzień Dobry TVN"

Następnego dnia, w piątkowy poranek, Dorota Wellman i Marcin Prokop rozpoczęli swoje wydanie "Dzień Dobry TVN" od wspomnienia Stanisława Sojki. Już pierwsze słowa dziennikarzy były pełne żalu i wzruszenia.

Ta wiadomość nie tylko zdruzgotała nas, ale także publiczność. Ludzie w komentarzach piszą: "Czekałam tak bardzo na twój koncert. Wierzyłam, że jeszcze będę mogła zobaczyć i posłuchać cię, Staszku, na żywo". My też mieliśmy taką nadzieję - powiedziała Wellman w porannym show.

W dalszej części programu prezenterka zwróciła się wprost do synów artysty.

Składamy najserdeczniejsze kondolencje rodzinie. Znam również synów Staszka, którzy poszli ścieżką muzyczną. Wybrali tę samą drogę, co tata. Jesteśmy z wami dzisiaj - powiedziała Dorota.

Słowa Wellman były nie tylko gestem solidarności, ale również przypomnieniem, że Sojka przekazał swoje artystyczne dziedzictwo kolejnemu pokoleniu. Muzyka była dla niego nie tylko zawodem, ale i pasją, którą pielęgnował i dzielił się nią zarówno z publicznością, jak i własnymi dziećmi. W "Dzień Dobry TVN" nie zabrakło również wspomnień o twórczości Soyki, który przez lata łączył jazz, muzykę klasyczną i poezję śpiewaną, tworząc unikalny styl.

