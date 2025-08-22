Dorota Wellman zwróciła się do synów Sojki na wizji. "Jesteśmy z wami dzisiaj"

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-08-22 11:33

Świat polskiej muzyki pogrążony jest w żałobie. W czwartek w wieku 66 lat zmarł Stanisław Sojka, jeden z najważniejszych artystów w historii rodzimej sceny. Jego nagłe odejście wstrząsnęło nie tylko fanami, ale także gwiazdami show-biznesu. W piątkowym wydaniu "Dzień Dobry TVN" Dorota Wellman i Marcin Prokop poświęcili poranny program pamięci wybitnego wokalisty.

Informacja o śmierci Stanisława Sojki nadeszła w czwartek wieczorem, w trakcie trwającego Top of the Top Sopot Festivalu. To właśnie na scenie Opery Leśnej artysta miał tego dnia wystąpić. Organizatorzy i stacja TVN podjęli decyzję o przerwaniu transmisji wydarzenia, by uczcić pamięć muzyka i z szacunkiem przekazać tę trudną wiadomość widzom. Na antenie TVN24 pojawiło się oficjalne oświadczenie, w którym prowadzący festiwal podkreślili, że łączą się w bólu z rodziną zmarłego. Chwilę później artyści zgromadzeni w Sopocie wykonali w hołdzie Sojce jego słynny utwór "Tolerancja", wzruszając publiczność i pokazując, jak ogromny ślad zostawił po sobie w kulturze.

Zobacz też: Wiemy, w jakich okolicznościach zmarł Stanisław Sojka. Nagle upadł, szybko zabrali go do szpitala

Dorota Wellman zwróciła się do synów Stanisława Sojki w "Dzień Dobry TVN"

Następnego dnia, w piątkowy poranek, Dorota Wellman i Marcin Prokop rozpoczęli swoje wydanie "Dzień Dobry TVN" od wspomnienia Stanisława Sojki. Już pierwsze słowa dziennikarzy były pełne żalu i wzruszenia.

Ta wiadomość nie tylko zdruzgotała nas, ale także publiczność. Ludzie w komentarzach piszą: "Czekałam tak bardzo na twój koncert. Wierzyłam, że jeszcze będę mogła zobaczyć i posłuchać cię, Staszku, na żywo". My też mieliśmy taką nadzieję - powiedziała Wellman w porannym show.

Zobacz też: Monika Olejnik wspomina Stanisława Sojkę. Wzruszające!

W dalszej części programu prezenterka zwróciła się wprost do synów artysty.

Składamy najserdeczniejsze kondolencje rodzinie. Znam również synów Staszka, którzy poszli ścieżką muzyczną. Wybrali tę samą drogę, co tata. Jesteśmy z wami dzisiaj - powiedziała Dorota.

Słowa Wellman były nie tylko gestem solidarności, ale również przypomnieniem, że Sojka przekazał swoje artystyczne dziedzictwo kolejnemu pokoleniu. Muzyka była dla niego nie tylko zawodem, ale i pasją, którą pielęgnował i dzielił się nią zarówno z publicznością, jak i własnymi dziećmi. W "Dzień Dobry TVN" nie zabrakło również wspomnień o twórczości Soyki, który przez lata łączył jazz, muzykę klasyczną i poezję śpiewaną, tworząc unikalny styl.

Zobacz też: Stanisław Sojka nie żyje. Halina Frąckowiak wyjawiła prawdę o artyście

Zobacz naszą galerię: Dorota Wellman zwróciła się do synów Sojki na wizji. "Jesteśmy z wami dzisiaj"

Dorota Wellman zwróciła się do synów Sojki na wizji. Jesteśmy z wami dzisiaj
26 zdjęć
Sonda
Wierzysz w życie po śmierci?
Groby Polaków znanych z Hollywood i amerykańskie gwiazdy z polskimi korzeniami. Niezapomniani
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOROTA WELLMAN
DZIEŃ DOBRY TVN
STANISŁAW SOJKA