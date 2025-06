Dziennikarka Agnieszka Burzyńska walczy o życie. "Zostało pani kilka godzin". Udostępniła dramatyczny wpis

Agnieszka Burzyńska, dziennikarka zajmująca się tematami politycznymi, którą na pewno kojarzą słuchacze radia RMF FM czy czytelnicy "Wprost", w sieci zdradziła, że toczy bardzo trudną walkę - o zdrowie i życie.

Wojowałam z mafiami, politykami, urzędnikami, ministrami, a nawet premierami. Nie sądziłam wtedy, że najzacieklejszy bój przyjdzie mi toczyć o własne życie. Uważajcie na siebie, bo usłyszycie to co ja: zostało pani kilka godzin życia. Ale walczę - napisała na X.

Burzyńska do wpisu dodała kilka zdjęć. To nie jest pierwszy raz, gdy wspomniała o swoich problemach zdrowotnych.

Zobacz także: Monika Olejnik rok po operacji mówi, co się z nią dzieje. "Nie chcę dokładnie odliczać kolejnych rocznic tej koszmarnej sytuacji"

48-letnia dziennikarka już wcześniej kilkakrotnie w sieci napomknęła o poważnych kłopotach ze zdrowiem. 31 maja pisała na X:

Wyobraźcie sobie scenę: do sali pooperacyjnej wkracza rehabilitantka i zachęca do ćwiczeń, aby znów potrafili chodzić. Nikt nie chce. Ale jest jeszcze Burza drąca się: ja chcę wszystkie sesje, których reszta nie chce. Dzięki temu ja już dziś chodzę, a oni leżą.

Dzień wcześniej wyznała, że "zaliczyła" już 4 szpitale w ciągu niespełna 2 tygodni.

To już czwarty szpital w ciągu 12 dni, tym razem specjalistyczna akademia w Gdańsku. Nigdy jednak nie zapomnę, że to w Malborku uratowaliście mi życie. Kiedy stan był krytyczny, ciśnienie 60 na 30, kiedy bredziłam i mało kto uważał, że przeżyję następne godziny, wy walczyliście jak lwy. Wielkie ukłony dla najwspanialszego lekarza. Doktor Winnicki, wiedząc, że doszedł do ściany, zaczął szukać pomocy dla mnie gdzie indziej. Sam dzwonił i dopiął swego. Dziewczyny, pielęgniarki, pomoce itd. jesteście wielkie, choć czasami bałyście się bardziej niż ja.