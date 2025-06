Edyta Górniak ujawnia, za ile zaśpiewa ponownie "To nie ja". Kwota z kosmosu!

Edyta Górniak była jedną z najjaśniej święcących gwiazd tegorocznego festiwalu w Opolu. Na kultowej scenie wykonała najpierw "Dumkę na dwa serca" w duecie z Mietkiem Szcześniakiem, a później swój największy przebój "To nie ja", którym w 1994 roku wywalczyła dla Polski niepokonane do dziś 2. miejsce w konkursie Eurowizji.

Dlaczego Edyta Górniak postanowiła więcej nie śpiewać piosenki "To nie ja"?

Wiem, że ten utwór zabiera Polaków w piękny etap życia, młodości i nadzwyczajnie szczęśliwej historii dla naszego kraju. W ogóle w wczasy, kiedy wszystko było prostsze i normalniejsze. Bardzo to jest piękne. Ale jest to utwór mega trudny i jest już dla mnie zbyt osłuchany. Śpiewam go wyłączenie przy wyjątkowych okazjach. Tą okazją jest tegoroczny, niezwykły jubileusz Jacka Cygana, naszej żywej legendy