Edyta Herbuś zareagowała na wyniki wyborów prezydenckich. Zadała swoim fanom kluczowe pytanie

2 czerwca, dzień po wyborach prezydenckich, Edyta Herbuś postanowiła skomentować ich wynik. Inaczej niż Krystyna Janda, która absolutnie nie owijała w bawełnę, mówiąc wprost, co sądzi o wygranej Karola Nawrockiego (choć jego nazwisko nie padło), Herbuś starała się zachować spokój.

Podczas gdy Janda głośno wyraziła swój sprzeciw, rozczarowanie i dezaprobatę, Herbuś rzuciła tylko coś niecoś o nowym początku. Gwiazda wydaje się pełna nadziei na to, że bezpartyjny, obywatelski polityk "poskleja" podzieloną na pół Polskę.

Zobacz także: Krystyna Janda komentuje wyniki wyborów: "Wstyd, upokorzenie" i "plucie w twarz"

Edyta Herbuś 2 czerwca rano, gdy stało się jasne, że wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki, napisała na swoim profilu na Instagramie:

Zobacz także: Joanna Racewicz komentuje wybory 2025. Apeluje do Trzaskowskiego

I zadała wielbicielom kluczowe pytania:

Jak według Was moi drodzy, powinna wyglądać ta zmiana? Czego sobie/nam dziś życzycie i na co czekacie najbardziej?

Gwiazda ma nadzieję na to, że w Polsce politykom i zwykłym ludziom uda się porozumieć ponad podziałami.

Ja mam nadzieję na to, że nasi LIDERZY pokażą nam jak może wyglądać kulturalne porozumienie pomimo różnic. Czekam na owocną współpracę w imię dobra naszego kraju i nas obywateli. Z nadzieją patrząc w przyszłość, życzę Nam wszystkim dobrych intencji, myśli i działań. Niech moc będzie z NAMI - napisała.

Zobacz także: Damięcka komentuje wyniki wyborów. Dodała przejmujący wpis!

Słowa Herbuś skomentowali internauci. Nie brakowało krytyki.

Ja życzę sobie Edytko, żeby w przyszłości LIDERAMI nie zostawali sutenerzy, lichwiarze i osoby związane z półświatkiem. Dla mnie to nie nowy początek, tylko całkowity upadek moralności - czytamy na koncie gwiazdy.

Herbuś odpisała:

Rozumiem. Dla mnie radykalne osądzanie nie jest nigdy dobrym kierunkiem. Właśnie dziś wszyscy mamy szansę być świadectwem wartości, na których nam zależy. Szacunek i tolerancja są jednymi z nich. To MY wszyscy budujemy ten kraj. Róbmy to dobrze.