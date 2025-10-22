Elżbieta Romanowska prosiła za modlitwę o tatę. Przekazała nowe informacje

Elżbieta Romanowska pożegnała ukochaną mamę

Elżbieta Romanowska (42 l.) największa sławę zdobyła dzięki roli w serialu "Ranczo". Jej pogodny charakter, dystans do siebie sprawiły, że szybko stała się ulubienica nie tylko widzów, ale również branży. Aktora zaczęła być zapraszana do programów rozrywkowych - zajęła 2. miejsce w "Tańcu z Gwiazdami" i 3. miejsce w "Twoja twarz brzmi znajomo". W 2023 roku została nową prowadzącą "Nasz nowy dom".

Gwiazda Polsatu chroni swoją prywatność. Nie ukrywa jednak, jak ważna jest dla niej rodzina. Elżbieta Romanowska jest bardzo zżyta ze swoimi bliskimi. Niestety, ostatni rok nie był dla nich łaskawy. Pod koniec 2024 roku aktorka poinformowała, że jaj mama zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Potrzebna była operacja. Kilka tygodni później stwierdziła, że końcówka ubiegłego roku była dla jej rodziny "bardzo ciężka i bolesna", a ostatnie miesiące określiła jako "emocjonalny rollercoaster". Ze smutkiem dodała, że ten wpis nie będzie miał happy endu.

Na początku czerwca aktorka opublikowała na Instagramie post, w którym poinformowała o śmierci ukochanej mamy. Panie miały ze sobą szczególną więź. Prezenterka czuwała przy mamie do ostatnich chwil jej życia.

Elżbieta Romanowska poprosiła o modlitwę za tatę

Problemy ze zdrowiem ma również ojciec Romanowskiej. Gwiazda programu "Nasz nowy dom" niedawno poprosiła fanów o modlitwę w jego intencji.

Prawie rok temu lekarze walczyli tu o Mamę, dziś walczą o Tatę. Niech dziś się uda. Trzymajcie kciuki za tatę i lekarzy, którzy będą go operować - napisała.

Kilka godzin później aktorka zamieściła kolejną relację. Tym razem podzieliła się dobrymi wiadomościami! Tata Elżbiety Romanowskiej jest już po operacji i powoli wraca do zdrowia!

Udało się! Bardzo Wam dziękuję za wsparcie, trzymanie kciuków i modlitwę. Niemożliwe stało się możliwe. Dziękuję z całego serca - napisała szczęśliwa aktorka.

