Eurowizja 2025. Co z Polską? Już wiadomo! Przed nami preselekcje i ogromna zmiana. Ale widzowie wreszcie będą zadowoleni

TVP zdecydowała. Polska po raz kolejny weźmie udział w Eurowizji, co oznacza, że już niebawem odbędą się preselekcje i wybór osoby, która pojedzie na konkurs, by reprezentować w nim nasz kraj. W tej kwestii szykuje się jedna bardzo znacząca zmiana. Ale nie ma co się bać! Widzowie powinni być z niej zadowoleni. O co chodzi? Sprawdźcie.