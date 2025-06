Ewa Bem usłyszała diagnozę: nowotwór! Zaatakował niespodziewanie. "Biorę chemię"

Ewa Bem ma za sobą trudne miesiące wypełnione żałobą po ukochanym mężu, ale też ciężką pracą, która daje gwieździe ukojenie. Piosenkarka 17 stycznia poinformowała swoich fanów, że straciła partnera życiowego. Gwiazda polskiej sceny postanowiła przetrwać czas żałoby inaczej niż wówczas, gdy straciła ukochaną córkę Pamelę, która zmarła na raka. Wtedy na dłuższy czas wycofała się z show-biznesu, teraz koncertowanie czy pojawienie się w telewizji to dla niej rodzaj terapii.

Podczas jednego z nowych wywiadów Bem wyznała smutną prawdę - wykryto u niej nowotwór, z którym nadal walczy!

Zobacz także: Ewa Bem trzy miesiące po śmierci męża ujawniła smutną prawdę o jego życiu. Apel do wszystkich żon!

Ewa Bem o chorobie nowotworowej. Diagnoza bardzo ją zaskoczyła

Wieści o tym, że Ewa Bem choruje, docierały do mediów już w 2023 r. Piosenkarka miała być jedną z gwiazd ostatniego dnia Top of the Top Sopot Festival, który odbywał się w sierpniu 2 lata temu. Anna Karwan ogłosiła jednak, że do występu Bem nie dojdzie.

Pani Ewo Bem, nasza królowo, nie mogła Pani do nas dojechać na nasz festiwal, ale my wysyłamy największą moc zdrowia i szczęścia - mówiła do publiczności i widzów przed telewizorami.

Zobacz także: Ewa Bem pokazała młodszą córkę! Skóra zdjęta z mamy? Starsza córka gwiazdy zmarła w tragicznych okolicznościach

Teraz Bem odniosła się do tego w rozmowie z serwisem Świat Gwiazd. W wywiadzie, który ukazał się na kanale Świata Gwiazd na YouTubie, wyznała:

Nieoczekiwanie zupełnie ze sceny mnie właściwie zdjęto i nie mogłam pojechać do Sopotu wtedy na Top of the Top, zabrano mnie do szpitala, ja nie wiedziałam, o co chodzi za bardzo. No i z tego się rozwinęła ciężka choroba płuc. (...) Oni znaleźli w płucach tkanki rakowe i okazało się, że ja mam IV stopnia nowotwór jajników. Ni stąd, ni zowąd.

Zobacz także: Ewa Bem znów pokazała się na scenie! Dwa miesiące temu straciła męża. Tym razem nie usunęła się w cień

Bem dodała, że zawsze była osoba bardzo sumienną, jeśli chodzi o badania i dbałość o własne zdrowie. Dlatego diagnoza była tym bardziej szokująca.

Świeżo po badaniu byłam! - podkreśliła gwiazda.

Zobacz także: Mąż Ewy Bem do ostatnich dni pracował. Zmarł zbyt wcześnie! Teraz gwiazda ostrzega

Jak teraz czuje się Ewa Bem?

Piosenkarka dużo pracuje - podróżuje, śpiewa, daje koncerty. Ale to nie oznacza, że pozbyła się choroby nowotworowej:

W tej chwili jestem w remisji. Ale przyjmuję chemię w dalszym ciągu.

Zobacz także: Poruszona do łez Ewa Bem wspomina męża. "To ja miałam oddać swoje życie"

Zobacz więcej zdjęć. Mąż Ewy Bem spoczął w grobie z jej córką. Pamela Bem-Niedziałek zmarła na raka w 2017 r. Gwiazda TVN-u osierociła dwoje dzieci