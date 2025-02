Ewa Chodakowska wprost o pieniądzach. Zbudowała imperium i zarabia miliony!

Ewa Chodakowska zbudowała swoje imperium od zera

Ewa Chodakowska (43 l.) przed laty zachęciła tysiące Polek do regularnej aktywności fizycznej. Zbudowała na tym prawdziwe imperium i dzisiaj jest jedną z najbardziej wpływowych osób w kraju. Często pojawia się w mediach, jest również bardzo otwarta na kontakt z internautami. Na Instagramie obserwuje ją ponad dwa miliony osób.

Miliony ma również na koncie. Nie jest tajemnicą, że Ewa Chodakowska dorobiła się niezłej fortuny i jest jedną z najbogatszych Polek. W ubiegłym roku magazyn "Forbes" umieścił ją na 30 miejscu w swoim rankingu. Jej majątek szacowany jest na 222 miliony złotych.

W wywiadach podkreślała, że do wszystkiego doszła ciężką pracą. Dzisiaj ma prawdziwe imperium i działa nie tylko w branży fitness. Również na swoim Instagramie coraz częściej skupia się na treściach typowo biznesowych. Dwa lata temu w nagraniu przyznała, że "zaczynała od zera, mając w kieszeni 5 tysięcy euro".

Zobacz również: Poruszające słowa Ewy Chodakowskiej o przemocy domowej. Wstrząsająca historia!

Na tym Ewa Chodakowska nie oszczędza!

Świętująca dzisiaj swoje 43. urodziny Chodakowska, jest jedną z osób, które nie wstydzą się mówić o pieniądzach. Nie ukrywa, że zarabia dużo. Kilka lat temu w rozmowie z Plotkiem powiedziała wprost, że jej pieniądze są "uczciwie zarobione" i jest to "jasna sprawa". Dodała przy tym, że stara się mieć rozsądne podejście do pieniędzy. Są jednak dwie rzeczy, na których nie ma zamiaru oszczędzać - to jedzenie oraz podróże!

Kilka miesięcy temu gościła na gali "Viva People Power", gdzie dziennikarz Pudelka wprost zapytał ją o status milionerki.

Pieniędzy się nie wstydzę, jest to ogromny sukces, zwłaszcza że zaczynające się od zera spełnienie marzenia, pod kątem realnego wpływu na poprawę jakości życia drugiego człowieka. To są rzeczy, które mogę celebrować, natomiast nie mierzę sukcesu w złotówkach - powiedziała Ewa Chodakowska.

Zobacz również: Ewa Chodakowska reaguje na uwagi dotyczące wyglądu. "Każda z nas to dzieło sztuki"

Autor:

Mariola Bojarska – Ferenc, słynna trenerka fitness zaprosiła nas do swojego domu: Jak zamykam się w gabinecie nie wolno mi przeszkadzać! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.