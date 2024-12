Ewa Chodakowska tak jak inne gwiazdy postanowiła podsumować mijający rok. Na swoim instagramowym koncie umieściła kompilację kilku nagrań, na których zaprezentowała, co przydarzyło się jej w 2024 roku. Jej wpis wzrusza do łez

Okazuje się, że rok 2024 dla Ewy Chodakowskiej był dość trudny. 31 grudnia trenerka dodała rolkę, w której nie ukrywa, że cieszy ją wejście w 2025 rok.

2024, to nie jest tak, że Cię nienawidzę, ale byłeś trudnym rokiem. Pełnym wyzwań. Byłeś rokiem zmiany, rokiem lekcji. Pokazałeś mi, że życie może się zmienić w mgnieniu oka. Nauczyłeś mnie ufać sobie i swojej intuicji jeszcze bardziej, ale ponad wszystko pomogłeś mi zrozumieć, że moje zdrowie fizyczne, emocjonalne i mentalne jest najważniejsze. Pokazałeś mi, że nie każde pytanie potrzebuje natychmiastowej odpowiedzi. Że nie każdy koniec jest stratą. Nauczyłeś mnie, że zatrzymanie się nie jest stagnacją. Dzieje się tak, bo życie robi miejsce na nowe. I za to nowe jestem wdzięczna - czytamy w napisach na filmiku Chodakowskiej.

Do nagrania Chodakowska dołączyła oczywiście obszerny podpis. Zdradziła, że w 2024 roku po raz pierwszy w życiu "cierpiała". Dodała też, że ma "złamane serce".

Ile z Was czuje podobnie? Bo ja ciesze się, że rok 2024 dobiega końca... Tak! Po raz pierwszy w życiu cieszę się, że konkretny rok, dobiega końca... Nigdy wcześniej tego nie rozumiałam. Hmm... Nigdy wcześniej w życiu nie cierpiałam. To był najtrudniejszy rok. Rozpoczynałam go ze złamanym sercem, z potężnym rozczarowaniem... - napisała Ewa w sieci.