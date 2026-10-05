Ewa Farna i Martin Chobot się rozstali! Tak wyglądała ich niezwykła historia miłosna

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-10-05 10:17

To koniec miłości, która przez lata wydawała się wyjątkowo stabilna. Ewa Farna i Martin Chobot ogłosili, że nie są już razem. Ich uczucie narodziło się w świecie muzyki, a wspólna praca z czasem przerodziła się w wielką miłość, małżeństwo i rodzinę. Doczekali się dwojga dzieci i przez lata pokazywali, że można połączyć życie rodzinne z karierą. Dziś ich relacja jako pary należy już do przeszłości. W emocjonalnym oświadczeniu podkreślili jednak, że nadal pozostają rodziną i kochającymi rodzicami.

Najpierw muzyka, potem wielka miłość, ślub i dzieci. Niestety Ewa Farna i Martin Chobot się rozstali

Ewa Farna i Martin Chobot przez długi czas byli jednym z tych duetów, które zdawały się iść przez życie ramię w ramię. Poznali się dzięki muzyce, przez lata występowali razem, a ich relacja rozwijała się z dala od medialnego zgiełku. Najpierw była przyjaźń i wspólna praca, później pojawiło się uczucie. W 2017 roku powiedzieli sobie "tak", a dwa lata później zostali rodzicami.

Ich historia nie była jednak bajką bez trudniejszych momentów. Oboje musieli mierzyć się z obowiązkami zawodowymi, rodzicielstwem i zmianami, jakie przynosiło wspólne życie. Mimo to Ewa przez lata bardzo ciepło wypowiadała się o mężu i podkreślała, jak ważnym jest dla niej człowiekiem.

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Ewa Farna i Martin Chobot się rozstali! Tak wyglądała ich niezwykła historia miłosna

Ich relacja długo dojrzewała. Ewa Farna nie zakochała się w Martinie od pierwszego wejrzenia. Muzyk najpierw był jej kolegą z zespołu. Dopiero po kilku latach, po różnych perypetiach, ich znajomość przerodziła się w coś więcej. W 2015 roku Chobot poprosił wokalistkę o rękę, a dwa lata później para wzięła ślub.

Ceremonia odbyła się w gronie najbliższych. Ewa dopiero później podzieliła się z fanami radosną wiadomością. "Parę dni temu wzięliśmy z moim Martinem ślub i przeżyliśmy najpiękniejszy dzień naszego życia" - pisała wówczas artystka.

Po ślubie szybko pojawił się kolejny ważny rozdział. W 2019 roku na świat przyszedł ich syn Artur. Cztery lata później rodzina ponownie się powiększyła - urodziła się córka Ella. Farna nie ukrywała, że macierzyństwo całkowicie zmieniło jej spojrzenie na życie. Jednocześnie wielokrotnie podkreślała, że ogromnym wsparciem był dla niej mąż.

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Para miała jednak również swoje zmiany. W 2022 roku Martin Chobot ogłosił odejście z zespołu żony po 12 latach wspólnego grania. Tłumaczył wówczas, że potrzebuje odnaleźć na nowo radość z koncertowania. Jak się dziś okazuje, ich życie prywatne również miało wejść na zupełnie nową drogę.

Informacja o rozstaniu Ewy Farnej i Martina Chobota jest tym bardziej zaskakująca, że przez lata wokalistka otwarcie mówiła o łączącej ich więzi. W wydanym oświadczeniu podkreślili, że decyzja dojrzewała przez dłuższy czas i nie była łatwa. Nie chcą jednak wymazywać wspólnej historii. Łączą ich przecież dzieci i lata spędzone razem.

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