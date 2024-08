Czytał to, co nakazał Kurski

Blowek swoim nagraniem narobił niemałego szumu. O Filipie Chajzerze znów jest głośno, a wszystko przez jego budkę z kebabem. 27-letni tiktoker udowodnił, że jako celebryta, który zamówienie składał z obstawą kamer, dostał większą porcję kebaba niż zwyczajna dziewczyna, "agentka", którą wcześniej wysłał po bułkę z mięsem i nagrywał z ukrycia. Porcja celebrycka była dużo większa i cięższa - ważyła ponad 200 g, podczas gdy podstawiona klientka dostała kebab o wadze ok. 380 g. Blowek nie wierzył własnym oczom, bo za obie trzeba było zapłacić tyle samo.

Swój eksperyment opublikował w sieci. Na odpowiedź Filipa Chajzera nie musiał długo czekać.

Filip Chajzer odpowiada Blowkowi

Chajzer postanowił nie chować głowy w piasek i zareagował na film, który niesie się po internecie. Nie wydawał się przejęty aferą. Wręcz przeciwnie, jadąc autem, śmiał się Blowkowi w twarz! - Dzień dobry państwu, właśnie dowiedziałem się od moich znajomych, że niejaki youtuber Blowek powiedział, że dostał więcej mięsa, dlatego że jest celebrytą. Hmmm, ciekawe. Drogi Blowku, chciałbym ci pogratulować bardzo wysokiego ego - mówił Chajzer na nagraniu i podkreślił, że obsługa, którą zatrudnia, pochodzi z Tunezji, więc nie zna Blowka (ale nie wspomniał o tym, że influencer zamawiał danie z obstawą kamer).

- Fajnie, że dostałeś dużo mięsa, to jest powód do radości, ale po co te oszczerstwa? Po co te kłamstwa? Po co te popisy? - dodał, nie wspominając o tym, że zwykły klient mógł poczuć się oszukany takim podejściem.

Chajzer zawiedziony. Celebryci powinni się cieszyć z większych porcji?

Chejzer w kolejnych nagraniach stwierdził też, że inni influencerzy są zadowoleni, gdy dostają większe porcje jedzenia, a do tego gratisy. I nie marudzą przy tym, nie hejtują, a nagradzają pozytywnym komentarzem.

Wydaje się, że Blowkowi zależało na podkreśleniu niesprawiedliwego traktowania zwykłych klientów i dowiódł swego, do czego Chajzer nie nawiązał. Dziennikarz zdradził natomiast, że Blowka zna osobiście, bo 27-latek mieszka blisko chajzerowej budki z kebabem. Miał chwalić Filipa za gastronomiczny biznes.

Nagrania Filipa Chajzera można znaleźć na twitterowym profilu The Poland News.

„Blowku, chciałbym pogratulować bardzo wysokiego ego”Filip Chajzer skomentował wczorajszy materiał Blowka, który udowodnił, że osoby rozpoznawalne/z kamerą nadal mogą liczyć na większe porcje w jego kebabie. pic.twitter.com/BleivbY1G3— 🌐 ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs 🌐 (@thepolandnews_) July 31, 2024