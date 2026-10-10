Francuski romans wkrótce na ekranach. Szykuje się kolejny hit

Tegoroczna oferta Prime Video obfitowała w produkcje dla młodzieży, takie jak "Off Campus", "Sterling Point" czy osadzona w Londynie "Twoja wina". Platforma nie zwalnia jednak tempa i przygotowuje kolejne nowości. Przed zakończeniem roku subskrybenci mogą spodziewać się premiery francuskiego serialu "Campus Drivers" oraz finałowego sezonu popularnego "Maxton Hall". Pierwszy z nich zadebiutuje już w pierwszej połowie listopada.

Fabuła serialu "Campus Drivers"

Główna bohaterka, Lois, dostaje się na prestiżową uczelnię Belrose ze swoim wieloletnim chłopakiem, Maxem. Wydaje się, że ma wszystko, o czym marzyła. Z kolei Lane to niezależny twórca popularnej aplikacji kampusowej Campus Drivers, znany z niechęci do stałych związków. Choć należą do dwóch różnych światów, los płata im figla. Pewnego wieczoru Lois zjawia się pod drzwiami Lane'a, a ich wspólne mieszkanie prowadzi do nieoczekiwanej fascynacji. Relacja, która zaczyna się rozwijać, zmusza oboje do zmierzenia się z przeszłością i nieoczekiwanym uczuciem.

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Kogo zobaczymy w "Campus Drivers"? Data premiery

Premiera serialu na platformie Prime Video została zaplanowana na 9 listopada. Główne role powierzono Carmen Kassovitz, która zagra Lois, oraz Baptiste Masseline'owi, który wcieli się w Lane'a. W obsadzie znaleźli się również:

Madior Fall (Donovan)

Esteban Vial (Lewis)

Félix Nebel (Adam)

Enzo Lorente (Max)

Eloise Rey (Carrie)

Cassandra Cano (Emma)

Louna Balavoine (Becca P)

Paolo Luka-Noé (Aaron)

Czy powstaną kolejne sezony Campus Drivers?

Na ten moment Prime Video potwierdziło realizację pierwszego sezonu. Jednakże, biorąc pod uwagę, że seria książek C.S. Quil składa się z pięciu tomów, serial ma potencjał na kontynuację. Decyzja o ewentualnych kolejnych sezonach będzie z pewnością zależała od wyników oglądalności.

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Zwiastun serialu Campus Drivers

W sieci można już znaleźć pierwsze materiały promocyjne nowej francuskiej produkcji Prime Video.