Dla niej moda nigdy nie była tylko dodatkiem

Od początku kariery Lady Gaga traktowała styl jak część widowiska. Nie chciała po prostu dobrze wyglądać. Chciała, by wszyscy patrzyli i zastanawiali się, gdzie kończy się moda, a zaczyna performance. Dlatego tak szybko zaczęła pojawiać się w architektonicznych formach, lateksie, platformach nie z tej ziemi i stylizacjach, które wyglądały jak kostiumy z futurystycznego filmu.

Jednym z pierwszych mocnych modowych sygnałów był słynny płaszcz z Kermitów. Gaga wystąpiła w nim w 2009 roku i od razu było jasne, że nie zamierza grać według zasad czerwonego dywanu. Ten look balansował między kampem, absurdem i popkulturową prowokacją. Dla jednych był dziwaczny, dla innych genialny, ale nikt nie przechodził obok niego obojętnie.

W podobnym czasie zaczęła też coraz mocniej flirtować z estetyką science fiction. Metaliczne konstrukcje, kosmiczne sylwetki, ostre linie, maski i buty przypominające rzeźby sprawiły, że szybko przestała być tylko kolejną gwiazdą pop. Stała się modowym zjawiskiem.

Mięsna sukienka, jajo i buty, które przeszły do historii

Jeśli jednak wskazać jedną stylizację, która na zawsze przykleiła się do nazwiska Lady Gagi, byłaby to bez wątpienia słynna suknia z mięsa. Artystka założyła ją na gali MTV Video Music Awards w 2010 roku i wywołała burzę na całym świecie. Jedni byli oburzeni, inni zachwyceni, ale wszyscy o tym mówili. To był jeden z tych momentów, które na stałe weszły do historii popkultury.

W tym samym okresie Gaga nosiła też legendarne armadillo shoes, czyli ekstremalne platformy przypominające obiekt z innej epoki. Wyglądały efektownie, ale też trochę groźnie – jak coś stworzonego bardziej do pokazu niż do chodzenia. W jej przypadku właśnie o to chodziło. Moda miała robić wrażenie, nawet jeśli wydawała się kompletnie niepraktyczna.

Rok później poszła jeszcze dalej. Na Grammy 2011 nie pojawiła się klasycznie na czerwonym dywanie, tylko została wniesiona w gigantycznym jaju. To był idealny przykład myślenia Gagi o stylu – kreacja nie kończyła się na sukni czy makijażu, tylko obejmowała całe wejście, narrację i spektakl. U niej nawet samo pojawienie się przed fotografami było częścią show.

Do tego zestawu trzeba dorzucić jeszcze Jo Calderone, czyli męskie alter ego Gagi. Ten moment pokazał, że artystka bawi się nie tylko modą, ale też tożsamością, wizerunkiem i sceniczną rolą. U niej stylizacja bardzo często była pełnym wcieleniem się w postać.

Królowa przesady, która wszystko zamieniła w show

W kolejnych latach Gaga nie odpuściła. Nosiła gigantyczne pióropusze, nadmuchiwane kreacje, konstrukcje z kolcami i suknie przypominające rzeźby. Jedni przewracali oczami, inni byli zachwyceni, ale właśnie o to chodziło – miało być za dużo, za mocno i na granicy przesady.

Z czasem weszła też w bardziej hollywoodzki glamour, ale nawet wtedy nie traciła swojego rozmachu. Zamiast szokować tylko kontrowersją, zaczęła robić wrażenie wielką formą, teatralnością i couture. Świetnym przykładem był jej występ na Met Gali w 2019 roku, kiedy na czerwonym dywanie pokazała kilka stylizacji jedna po drugiej. To nie był zwykły outfit, ale pełnoprawny spektakl.

Jej najbardziej wymyślne kreacje nie były tylko kaprysem gwiazdy, ale częścią większej opowieści o artystce, która od początku wiedziała, że w popkulturze trzeba umieć przyciągnąć wzrok. Raz robiła to suknią z mięsa, raz gigantycznym jajem, raz butami jak z innej planety. Efekt zawsze był ten sam – cały świat patrzył. Czy po 40 urodzinach artystki to się zmieni? Mamy nadzieję, że nie!

