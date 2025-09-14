Galeria gości i osobliwości w "Tańcu z Gwiazdami". Doda z Mamą, Perepeczko z młodym kolegą, Madeńska z nogą

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami": Pierwszy odcinek

Długo wyczekiwany moment w końcu nadszedł - w niedzielę, 14. września o 19:55 ruszył ukochany program Polaków: "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Zanim wystartowały na parkiecie pary, to na ściance wystartował festiwal stylizacji. Na pierwszy odcinek przybył tłum gości!

Na widowni zasiedli między innymi wysmuklona Kinga Zawodnik, odziana w beżowy kombinezon Maria Jeleniewska, Wojciech Kucina i Julia Suryś. Dużą sensację na ściance wzbudziła Doda, w wyjątkowo skromnej jak na siebie, ale jakże modnej sukience w kolorze błękitu i z mamą, Wandą Rabczewską u boku.

Magda Mołek i Hubert Urbański w "Tańcu z Gwiazdami"

Odcinek rozpoczęli eleganccy Hubert Urbański i Magda Mołek. Ta ostatnia wyglądała przepięknie w długiej, błękitnej sukni, która niestety spłatała jej figla i splątała nogi!

Hubert Urbański i Magda Mołek prowadzili pierwszy "Taniec z Gwiazdami" 20 lat temu i z okazji tej rocznicy rozpoczęli ten odcinek. Później jednak zasiedli na widowni i oddali pałeczkę prowadzących Krzysztofowi Ibiszowi i Paulinie Sykut-Jerzynie.

Agnieszka Perepeczko i Sylwia Madeńska na widowni "Tańca z Gwiazdami"

Na odważną kreację postawiła Sylwia Madeńska, która dość... intensywnie pozowała. Pokazała dekolt, nogę, drugą nogę, wnętrze uda... Kreacja naprawdę wymagała od niej wygibasów, by zaprezentować się jak najlepiej, ale przecież trafiło na zawodową tancerkę. Robiła więc wszystko, co w jej mocy, by żaden fragment jej ciała nie pozostał niezauważony.

Sporą sensację wywołało pojawienie się w studio Agnieszki Perepeczko, która przybyła na widownię "Tańca z Gwiazdami" z młodym przyjacielem. Gwiazda w ciemnych okularach i z telefonem w dłoni relacjonowała dla fanów atmosferę w studio. Czyżby robiła przymiarki do kolejnej edycji? Trzymamy kciuki!

