Gorące pocałunki i czułe gesty! Katarzyna Wajda z nowym ukochanym na swojej rozprawie rozwodowej

Katarzyna Wajda się rozwodzi

Katarzyna Wajda, gwiazda serialu "Odwilż", rozwodzi się z mężem po aż 16 latach wspólnego życia. Jeszcze niedawno małżonkowie uchodzili za zgraną parę, która wspólnie działała też w świecie filmu, ale miesiące temu ich prywatna relacja przeszła do historii. Za parą kolejna rozprawa rozwodowa. Poprzednia odbyła się w listopadzie 2025 roku. Co ciekawe, tego samego dnia podejście do rozwodu robili też Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela, a także Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski.

Według ustaleń mediów to właśnie aktorka miała zrobić pierwszy krok i złożyć pozew rozwodowy. Tym samym zakończyła wieloletni związek z operatorem filmowym Mateuszem Wajdą, z którym doczekała się trzech synów.

Katarzyna Wajda ma nowego partnera. To kolega z planu

Kulisy rozstania Katarzyny Wajdy i jej męża od początku budzą ogromne emocje. Partnerzy nigdy nie mówili wiele o swoim związku i grubą kreską odcinali życie zawodowe od prywatnego, dlatego informacja o ich rozstaniu dla wielu okazała się szokująca. Sprawa nabrała oficjalnego charakteru jesienią 2025 roku. Pierwsza rozprawa rozwodowa pary została wyznaczona na listopad, a atmosfera wokół rozstania zrobiła się naprawdę gorąca. Powód? Już chwilę po ujawnieniu informacji o rozejściu się, a jeszcze przed pierwszą rozprawą Katarzyna pojawiła się publicznie u boku innego mężczyzny. Fotoreporterzy przyłapali ją z kolegą z planu, z którym wymieniała czułości na branżowej imprezie. Mowa o Bartłomieju Kotschedoffie, z którym Wajda grała w "Odwilży". Wcielają się w Katarzynę Zawieję i Krzysztofa Trepę, których połączył gorący romans.

Aktorzy podczas wspólnych wyjść pod koniec 2025 r. nie wspominali o tym, co ich łączy, ale też nie unikali kontaktu - trzymali się za ręce i obdarzali znaczącymi spojrzeniami. Widać było, że łączy ich gorące uczucie.

W marcu 2026 r. znów można było oglądać ich razem na czerwonym dywanie - oboje wspierali 16-letniego syna Katarzyny, Tobiasza Wajdę, na gali Orłów. Nastolatek był nominowany do nagrody.

Kolejna sprawa rozwodowa

Za Wajdami kolejna przeprawa w sądzie. 29 kwietnia aktorka stawiła się na rozprawie... w towarzystwie nowego partnera. Zakochani nie tylko nie odrywali od siebie rąk, ale nawet całowali się w oczekiwaniu na wejście na salę. Bartłomiej Kotschedoff otwarcie okazywał ukochanej uczucie, wspierając ją w rozwodowych trudach. Obejmował Katarzynę, starając się dodać jej otuchy, podał też partnerce kawę. A gdy usiedli przed salą, czule patrzył jej w oczy. Spoglądając na tę dwójkę trudno nie oprzeć się wrażeniu, że serialowa fikcja nagle zaistniała w realnym świecie! Miłość Zawiei i Trepy z planu przeniosła się do rzeczywistości.

Jak dowiedział się "Super Express" małżonkowie nie dostali jeszcze rozwodu. Sąd wyznaczył kolejny termin rozprawy.

