Gorące pocałunki i czułe gesty! Katarzyna Wajda z nowym ukochanym na swojej rozprawie rozwodowej

Aga Kwiatkowska
Monika Tumińska
2026-04-29 12:29

Katarzyna Wajda i Bartłomiej Kotschedoff pojawili się razem w sądzie. Aktor wspierał swoją ukochaną podczas rozprawy rozwodowej z operatorem filmowym Mateuszem Wajdą. Gwiazdorzy, których uczucie narodziło się na planie serialu "Odwilż", nie odrywali od siebie rąk i... ust. Patrząc na nich, można było odnieść wrażenie, że to zdjęcia do kolejnej serii topowej produkcji.

Katarzyna Wajda czekając na rozwód, całowała się w sądzie
Katarzyna Wajda się rozwodzi

Katarzyna Wajda, gwiazda serialu "Odwilż", rozwodzi się z mężem po aż 16 latach wspólnego życia. Jeszcze niedawno małżonkowie uchodzili za zgraną parę, która wspólnie działała też w świecie filmu, ale miesiące temu ich prywatna relacja przeszła do historii. Za parą kolejna rozprawa rozwodowa. Poprzednia odbyła się w listopadzie 2025 roku. Co ciekawe, tego samego dnia podejście do rozwodu robili też Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela, a także Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski.

Według ustaleń mediów to właśnie aktorka miała zrobić pierwszy krok i złożyć pozew rozwodowy. Tym samym zakończyła wieloletni związek z operatorem filmowym Mateuszem Wajdą, z którym doczekała się trzech synów.

Katarzyna Wajda ma nowego partnera. To kolega z planu

Kulisy rozstania Katarzyny Wajdy i jej męża od początku budzą ogromne emocje. Partnerzy nigdy nie mówili wiele o swoim związku i grubą kreską odcinali życie zawodowe od prywatnego, dlatego informacja o ich rozstaniu dla wielu okazała się szokująca. Sprawa nabrała oficjalnego charakteru jesienią 2025 roku. Pierwsza rozprawa rozwodowa pary została wyznaczona na listopad, a atmosfera wokół rozstania zrobiła się naprawdę gorąca. Powód? Już chwilę po ujawnieniu informacji o rozejściu się, a jeszcze przed pierwszą rozprawą Katarzyna pojawiła się publicznie u boku innego mężczyzny. Fotoreporterzy przyłapali ją z kolegą z planu, z którym wymieniała czułości na branżowej imprezie. Mowa o Bartłomieju Kotschedoffie, z którym Wajda grała w "Odwilży". Wcielają się w Katarzynę Zawieję i Krzysztofa Trepę, których połączył gorący romans.

Aktorzy podczas wspólnych wyjść pod koniec 2025 r. nie wspominali o tym, co ich łączy, ale też nie unikali kontaktu - trzymali się za ręce i obdarzali znaczącymi spojrzeniami. Widać było, że łączy ich gorące uczucie. 

W marcu 2026 r. znów można było oglądać ich razem na czerwonym dywanie - oboje wspierali 16-letniego syna Katarzyny, Tobiasza Wajdę, na gali Orłów. Nastolatek był nominowany do nagrody.

Kolejna sprawa rozwodowa

Za Wajdami kolejna przeprawa w sądzie. 29 kwietnia aktorka stawiła się na rozprawie... w towarzystwie nowego partnera. Zakochani nie tylko nie odrywali od siebie rąk, ale nawet całowali się w oczekiwaniu na wejście na salę. Bartłomiej Kotschedoff otwarcie okazywał ukochanej uczucie, wspierając ją w rozwodowych trudach. Obejmował Katarzynę, starając się dodać jej otuchy, podał też partnerce kawę. A gdy usiedli przed salą, czule patrzył jej w oczy. Spoglądając na tę dwójkę trudno nie oprzeć się wrażeniu, że serialowa fikcja nagle zaistniała w realnym świecie! Miłość Zawiei i Trepy z planu przeniosła się do rzeczywistości. 

Jak dowiedział się "Super Express" małżonkowie nie dostali jeszcze rozwodu. Sąd wyznaczył kolejny termin rozprawy. 

Pary, które szybko się rozstały. Czy je pamiętasz?
Pytanie 1 z 10
Kim Kardashian złożyła pozew rozwodowy przeciwko Krisowi Humphriesowi po:
