Grzegorz Krychowiak na czerwonym dywanie, ale wszyscy patrzyli na jego ukochaną! Celia Jaunat bardzo się zmieniła

Grzegorz Krychowiak od lat ma u swego boku prawdziwą piękność. Kiedyś wydawało się, że Celia Jaunat, bo o niej mowa, przejawia pasję głównie do tematu mody i urody, ale nic bardziej mylnego. Śliczna 33-latka jest sportowcem, dokładnie tak jak jej mąż, choć ona ani myśli o kopaniu piłki. Jej atrybuty to raczej hantle i ciężary. Celia bierze udział w zawodach kulturystycznych, a gdy w nich występuje, wygląda zupełnie inaczej niż na czerwonym dywanie.

Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat to jedna z najbardziej elektryzujących par w świecie sportu i show-biznesu. Ich miłość rozpoczęła się już ponad dekadę temu, gdy Celia miała zaledwie 19 lat! Para jest razem od 2011 roku, a w 2019 roku zakochani sformalizowali związek, ślubując sobie miłość i wierność do grobowej deski.

Celia, niegdyś francuska modelka, dziś kulturystka i entuzjastka fitnessu, wielokrotnie wprawiała fanów Krychowiaka w osłupienie. A to figurą, która mocno się zmieniła na przestrzeni lat, a to… pikantnymi zdjęciami, które regularnie trafiają na jej profile w mediach społecznościowych. 

Piękność w czerni. A na Instagramie? Co za mięśnie!

Ostatnio państwo Krychowiak pojawili się na premierze serialu SkyShowtime "Krychowiak: Krok od szczytu". On zwracał na siebie uwagę stylizacją, która, jak zawsze, została doskonale przemyślana - ciemnym garniturem z jaśniejszym krawatem i białą koszulą, a ona urodą. Celia wyglądała ponętnie w czarnym zestawie z długim skórzanym płaszczem w roli głównej. 

Kropką nad i były kozaki na szpilkach, z bardzo wysokimi cholewkami. Wdzianko nie ukryło krągłości sylwetki modelki, wręcz przeciwnie. Co ciekawe, figura, jaką 33-latka prezentuje w sieci, jest zupełnie inna! Pani Krychowiak z lubością odsłania twarde mięśnie okryte jedynie skrawkami bikini. Od jej ciała przygotowanego za zawody aż trudno oderwać wzrok.

W którym wydaniu wygląda lepiej?

Celia to kusi krągłościami, to zaskakuje siłą mięśni, ale jedno jest pewne - bez względu na to, jak wygląda i co robi, ma wsparcie ukochanego męża. Ich relacja to nie tylko miłość, ale też wzajemny szacunek i podobne spojrzenie na życie.

Krychowiak nie boi się publicznie okazywać uczuć - czy to na czerwonym dywanie, czy w sieci. Para otwarcie mówi też o braku potomstwa. Małżonkowie twierdzą, że dzieci "przyjdą w swoim czasie", a ich decyzja dotycząca powiększenia rodziny jest w pełni świadoma. Obecnie zakochani mają inne priorytety.

