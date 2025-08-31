Gwiazda "Świata według Kiepskich" ma znanego męża. Poznajecie? Zagrał w hicie Netfliksa!

Anna Ilczuk w "Świecie według Kiepskich" pojawiała się już w 2009 i 2010 r., ale na dłużej zagrzała miejsca w serialu dopiero od 2011 r. W tasiemcu uwielbianym przez Polaków aż przez dekadę wcielała się w Jolasię. Grała też w "Różyczce", "Sali samobójców", "Szadzi". Od lat można ją oglądać również w "Pierwszej miłości".

Ilczuk dzięki "Kiepskim" wybiła się w branży i zyskała popularność wśród widzów. W serialu grała aż do 2021 r. Ponieważ gwiazda niewiele mówi o swoim życiu prywatnym, a w sieci i na salonach nie pokazuje się z mężem czy z córką, nie wszyscy wiedzą, że jest mężatką, a jej ukochany też jest aktorem. Pojawił się nawet w kilkunastu odcinkach "Świata według Kiepskich" - zagrał Mikołaja Kopernika.

Kojarzycie, o jakim aktorze mowa? Teraz Andrzej Kłak jest na topie ze względu na serial Netfliksa, który niespodziewanie stał się hitem. Mowa o "1670", wyjątkowo zabawnym i prześmiewczym spojrzeniu na polską szlachtę sprzed lat, ale i obecną rzeczywistość. W kogo tam wciela się Kłak?

Andrzej Kłak z "1670" to mąż Anny Ilczuk ze "Świata według Kiepskich"

Andrzej Kłak i Anna Ilczuk są małżeństwem od 10 lat, jednak ani w mediach społecznościowych, ani na czerwonym dywanie właściwie nie pokazują się razem. Wydają się tworzyć zgrane, artystyczne małżeństwo i wspólnie wychowują córkę. Oboje w sieci komunikują swoje zawodowe sukcesy czy poglądy, jednak nie zdradzają niemal nic o życiu prywatnym.

Twarz Ilczuk jest widzom dobrze znana ze względu na "Kiepskich" czy "Pierwszą miłość", a co z jej mężem? Teraz również zyskał na rozpoznawalności. To on w "1670" gra Andrzeja, największego wroga głównego bohatera Jana Pawła Adamczewskiego. Już we wrześniu zobaczymy go w drugim sezonie hitu Netfliksa, z czego sam aktor wydaje się bardzo cieszyć.

Andrzej w lesie i wygląda nie najlepiej, ale skóry łatwo nie sprzeda! Poza tym Jan Paweł bez Andrzeja jest jak palec bez ręki czy tam coś. 2 sezon "1670" już 17.09.2025 - napisał ostatnio Kłak na swoim instagramowym profilu.

Kłak ma na koncie kilkadziesiąt innych ról serialowych, filmowych i teatralnych, a także kilka nagród aktorskich za role w przedstawieniach.

