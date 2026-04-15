Gwiazdy "Lalki" brylują na konferencji filmu. Elegancka Maria Dębska skradła show!

"Lalka" w dwóch wersjach na ekranach

Słynna powieść Bolesława Prusa od lat wzbudza ogromne emocje i spędza również sen z powiek maturzystów. "Lalka" doczekała się już dwóch adaptacji. W 1968 roku do kin trafił film w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa z Mariuszem Dmochowskim w roli Wokulskiego oraz Beatą Tyszkiewicz jako Izabelą. Dziesięć lat później na antenie TVP wyemitowano dziewięcioodcinkowy serial. Za reżyserię odpowiadał Ryszard Ber, a główne role zagrali Jerzy Kamas i Małgorzata Braunek.

Wiosną 2025 głoszono produkcję dwóch kolejnych ekranizacji filmowych "Lalki". I jak przed laty, na ekrany trafią dwie wersje - filmowa oraz serialowa. Za produkcję filmu odpowiada Gigant Films, a za reżyserię Maciej Kawalski. W Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a w Łęcką Kamila Urzędowska. Z kolei serialowa wersja trafi na Netflix. Reżyserią zajął się Paweł Maślona, a w głównych rolach zobaczymy Tomasza Schuchardta oraz Sandrę Drzymalską.

Zobacz również: Beata Tyszkiewicz przerwała milczenie i oceniła "nowe Łęckie". Wystarczyło kilka słów!

"Lalka": Gwiazdy filmu na konferencji prasowej

Pod koniec ubiegłego roku zakończyły się zdjęcia do filmowej wersji "Lalki" w reżyserii Macieja Kawalskiego. Oznacza to, że film wchodzi teraz w fazę postprodukcji, a gwiazdy szykują się do promocji swojego dzieła. A obsada jest bardziej niż imponująca! Obok Marcina Dorocińskiego i Kamili Urzedowskiej zobaczymy m.in. powracającego do aktorstwa po wielu latach Marka Konrata, Agatę Kuleszę, Krystynę Jandę, Andrzeja Seweryna, Borysa Szyca czy Marię Dębską.

Uroczysta premiera "Lalki" odbędzie się 28 września w Teatrze Wielkim. Operze Narodowej. Dwa dni później wejdzie do kin w całej Polsce. W środę, 14 kwietnia odbyła się konferencja prasowa z udziałem części obsady. O pracy nad filmem opowiedzieli główni aktorzy. Przed rozpoczęciem konferencji zapozowały do zdjęć.

Odtwórczyni Izabelli Łęckiej pojawiła się w modnym obszernym garniturze. Ale to jej koleżanka z plany skradła show. Maria Dębska wybrała na tę okazję elegancką sukienkę w pudrowo różowym kolorze. Kreacja pasowała na nią jak ulał i idealnie podkreśliła zgrabną sylwetkę aktorki. Dębska była w wyraźnie dobrym humorze i zarażała promiennym uśmiechem.

Zobacz również: Marek Kondrat z przyklejonym nosem i Kulesza z papierosem. Kogo jeszcze przyłapaliśmy na planie "Lalki"?

