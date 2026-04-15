Gwiazdy "Lalki" brylują na konferencji filmu. Elegancka Maria Dębska skradła show!

Aleksandra Kalita
2026-04-15 18:08

"Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego to najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Chociaż do premiery filmu jeszcze trochę czasu, ale już odbyła się konferencja prasowa. Licznie stawiły się na niej gwiazdy produkcji. Panie przyciągały spojrzenia wyszukanymi kreacjami. Show skradła promienna Maria Dębska!

"Lalka" w dwóch wersjach na ekranach 

Słynna powieść Bolesława Prusa od lat wzbudza ogromne emocje i spędza również sen z powiek maturzystów. "Lalka" doczekała się już dwóch adaptacji. W 1968 roku do kin trafił film w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa z Mariuszem Dmochowskim w roli Wokulskiego oraz Beatą Tyszkiewicz jako Izabelą. Dziesięć lat później na antenie TVP wyemitowano dziewięcioodcinkowy serial. Za reżyserię odpowiadał Ryszard Ber, a główne role zagrali Jerzy Kamas i Małgorzata Braunek.

Wiosną 2025 głoszono produkcję dwóch kolejnych ekranizacji filmowych "Lalki". I jak przed laty, na ekrany trafią dwie wersje - filmowa oraz serialowa. Za produkcję filmu odpowiada Gigant Films, a za reżyserię Maciej Kawalski. W Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a w Łęcką Kamila Urzędowska. Z kolei serialowa wersja trafi na Netflix. Reżyserią zajął się Paweł Maślona, a w głównych rolach zobaczymy Tomasza Schuchardta oraz Sandrę Drzymalską.

Zobacz również: Beata Tyszkiewicz przerwała milczenie i oceniła "nowe Łęckie". Wystarczyło kilka słów!

"Lalka": Gwiazdy filmu na konferencji prasowej

Pod koniec ubiegłego roku zakończyły się zdjęcia do filmowej wersji "Lalki" w reżyserii Macieja Kawalskiego. Oznacza to, że film wchodzi teraz w fazę postprodukcji, a gwiazdy szykują się do promocji swojego dzieła. A obsada jest bardziej niż imponująca! Obok Marcina Dorocińskiego i Kamili Urzedowskiej zobaczymy m.in. powracającego do aktorstwa po wielu latach Marka Konrata, Agatę Kuleszę, Krystynę Jandę, Andrzeja Seweryna, Borysa Szyca czy Marię Dębską. 

Uroczysta premiera "Lalki" odbędzie się 28 września w Teatrze Wielkim. Operze Narodowej. Dwa dni później wejdzie do kin w całej Polsce. W środę, 14 kwietnia odbyła się konferencja prasowa z udziałem części obsady. O pracy nad filmem opowiedzieli główni aktorzy. Przed rozpoczęciem konferencji zapozowały do zdjęć.

Odtwórczyni Izabelli Łęckiej pojawiła się w modnym obszernym garniturze. Ale to jej koleżanka z plany skradła show. Maria Dębska wybrała na tę okazję elegancką sukienkę w pudrowo różowym kolorze. Kreacja pasowała na nią jak ulał i idealnie podkreśliła zgrabną sylwetkę aktorki. Dębska była w wyraźnie dobrym humorze i zarażała promiennym uśmiechem.

Zobacz również: Marek Kondrat z przyklejonym nosem i Kulesza z papierosem. Kogo jeszcze przyłapaliśmy na planie "Lalki"?

Dobrze znasz serial “Lalka” z lat 70.? Sprawdź w quizie czy pamiętasz obsadę ekranizacji słynnej powieści Bolesława Prusa!
Krystyna Janda się nie hamowała. Tak skomentowała wynik wyborów
