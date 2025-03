Gwiazdy na wydarzeniu u Eltona Johna. Tak imprezowali po oscarowej gali

Za nami wielka gala Oscarów 2025. Nagrody wręczone, ale okazuje się, że to nie koniec świętowania. Jak co roku Elton John szykuje dla gwiazd after party. Tradycyjnie już po ceremonii odbyło się jedno z najbardziej prestiżowych przyjęć w Hollywood - Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party. To piękne i ważne wydarzenie od lat gromadzi największe gwiazdy światowego formatu. Celem tej imprezy poza świętowaniem sukcesów gwiazd, jest również zbieranie funduszy na walkę z HIV i AIDS.

Tłum gwiazd na imprezie Eltona Johna po gali oscarowej

Tegoroczna impreza u Eltona Johna przyciągnęła prawdziwą śmietankę towarzyską. Na czerwonym dywanie pojawili się zarówno zdobywcy Oscarów, jak i nominowani, a także masa celebrytów. Ich stylizacje były równie spektakularne, jak te z oficjalnej gali oscarowej, a zdjęcia z wydarzenia szybko obiegły sieć. Po pełnym emocji wieczorze gwiazdy mogły wreszcie się zrelaksować i świętować w znacznie luźniejszej atmosferze.

Wieczór urozmaiciły muzyczne występy. Wszystko więc wskazuje na to, że Elton John nie zawiódł swoich gości. To wydarzenie od lat nie tylko dostarcza rozrywki, ale przede wszystkim wspiera ważną misję charytatywną.

Dzięki fundacji Eltona Johna co roku udaje się zebrać miliony dolarów na pomoc osobom żyjącym z HIV oraz AIDS. Przyjęcie stało się nieodłącznym elementem oscarowej gali. Nie ma wątpliwości, że tegoroczna edycja ponownie okazała się prawdziwym hitem.

Wśród gości obecni byli: Megan Thee Stallion, Heidi Klum, Paris Jackson, Camila Cabello, Donatella Versace, Jane Seymour, Neil Patrick Harris, Ozuna czy Sandra Lee.

