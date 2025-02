Gwiazdy spędzają ferie NA BOGATO. Miami, Singapur, a nawet Oman... Mamy zdjęcia

Piękna gwiazda "M jak miłość" nagle zniknęła z ekranów. Nie do wiary, czym się dzisiaj zajmuje

"Farma 4". Co się dzieje z Żanetą? Widzowie w szoku. Nie wytrzymali, musieli to z siebie wyrzucić

Tak polskie gwiazdy spędzają ferie

Powoli kończą się już tegoroczne ferie zimowe. Celebryci wykorzystali je w pełni. Ameryki zapragnęła Kasia Glinka (47 l.). Aktorka spakowała walizki swoje i dzieci i wyruszyła do Miami na słonecznej cały rok Florydzie. Swoich synków obowiązkowo zabrała do Disneylandu. Ameryka to zdecydowanie jeden z najdroższych kierunków wyjazdowych.

Bardziej egzotyczna podróż zamarzyła się Kasi Zielińskiej (45 l.) Wraz z dziećmi poleciała aż do Singapuru w Azji. Jak napisała w sieci, to jej miasto marzeń. I widać to na każdym zdjęciu, które publikuje, bo uśmiech nie schodzi z jej twarzy.

NIE PRZEGAP: Izabela Janachowska na wakacjach za 150 tysięcy! Luksusowy domek w Tajlandii jest tyle wart?

Magdalenę Boczarską (46 l.) i Mateusza Banasiuka (39 l.) wywiało aż do Omanu. Wywiało dosłownie, bo wybrali się na tamtejszą pustynię.

Szusowanie na stoku wybrała zaś Małgorzata Socha (44 l.) z rodziną. Aktorka świetnie zarabia, więc stara się co kilka miesięcy zabrać dzieci w inny zakątek świata. Tym razem do Włoch wyruszyli kamperem.

Na nartach szaleli też Katarzyna Skrzynecka (54 l.) z Marcinem Łopuckim (50 l.) i ich córka. Byli zdecydowanie najbardziej kolorową rodziną we włoskich Alpach!

ZOBACZ TAKŻE: Katarzyna Skrzynecka przeszła spektakularną metamorfozę. Nie wygląda, jak kiedyś