Helena Englert też wcina pizzę Książula. "Przez przypadek" zareklamowała nową piosenkę

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-08 11:53

Pizza Książula to temat-rzeka, nad którym rozwodzi się obecnie polski internet. Nie brakuje podzielonych opinii i testów smaku, a teraz do dyskusji włączyła się Helena Englert (26 l.). Liderka tabeli w "Tańcu z Gwiazdami" postanowiła podzielić się wrażeniami, przy okazji zapowiadając też premierę swojej nowej piosenki.

Pizza Książula podzieliła opinię publiczną równie mocno, jak dzieli ją scena polityczna. Markowany przez popularnego influencera gastronomicznego przysmak, dostępny w popularnej sieci sklepów, wzbudził niemałe emocje w sieci. Nic dziwnego, że zainteresowanie pizzą wyrazili w końcu także celebryci. Czy posmakowała Helenie Englert?

Książulo i jego kontrowersyjna pizza. Zdania są podzielone

Książulo zasłynął z testowania jedzenia i oceniania znanych lokali gastronomicznych w Internecie. Teraz kulinarny influencer postanowił sygnować swoim nazwiskiem mrożoną pizzę, co szybko spotkało się z wieloma różnymi opiniami. Jednym - produkt smakuje, a inni - znajdują w nim wady i krytykują youtubera za hipokryzję między krytyką słabej jakości jedzenia w Polsce a podpisywaniem się pod mrożoną. "Super Express" postanowił sprawdzić, jak najsłynniejszą pizzę w kraju oceniają nie gwiazdy Internetu, ale zwykli mieszkańcy Warszawy. Opinie również były podzielone.

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Helena Englert wydała werdykt. Jedząc pizzę, zapowiedziała premierę piosenki

Do osób, które dołączyły do trendu i przetestowały pizzę Książula, należy także Helena Englert. W przerwie od katorżniczych treningów do "Tańca z Gwiazdami" coraz popularniejsza aktorka i wokalistka pokazała fanom, jak w domu zajada się przysmakiem. Wystarczyły dwa słowa, by ją pozytywnie ocenić - "jest okej".

Przy okazji HELA niczym rasowa influencerka sprytnie zachęciła do posłuchania jej nadchodzącego singla. Premiera utworu "Przez przypadek" już w najbliższy piątek, 9 października, na popularnych platformach streamingowych.

- Kochani, poszłam i kupiłam tę słynną pizzę Książula. Tak że podgrzewamy, robimy taste test i muszę wam powiedzieć, że mój nowy singiel nazywa się "Przez przypadek" i będzie dostępny w najbliższy piątek na wszystkich platformach streamingowych. Link w bio. Pizza jest okej, pozdro Książulo - powiedziała Englert na opublikowanym przez siebie nagraniu.

Przypomnijmy, że Helena Englert idzie przez "Taniec z Gwiazdami" jak burza. W ostatnim odcinku zachwyciła w występie z tatą, wybitnym aktorem Janem Englertem, a we wszystkich dotychczasowych konkurencjach zajęła w notach jury co najmniej drugie miejsce. Łącznie ma na koncie najwięcej punktów ze wszystkich uczestników.

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