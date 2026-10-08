Helena Englert też wcina pizzę Książula. "Przez przypadek" zareklamowała nową piosenkę

Pizza Książula podzieliła opinię publiczną równie mocno, jak dzieli ją scena polityczna. Markowany przez popularnego influencera gastronomicznego przysmak, dostępny w popularnej sieci sklepów, wzbudził niemałe emocje w sieci. Nic dziwnego, że zainteresowanie pizzą wyrazili w końcu także celebryci. Czy posmakowała Helenie Englert?

Książulo i jego kontrowersyjna pizza. Zdania są podzielone

Książulo zasłynął z testowania jedzenia i oceniania znanych lokali gastronomicznych w Internecie. Teraz kulinarny influencer postanowił sygnować swoim nazwiskiem mrożoną pizzę, co szybko spotkało się z wieloma różnymi opiniami. Jednym - produkt smakuje, a inni - znajdują w nim wady i krytykują youtubera za hipokryzję między krytyką słabej jakości jedzenia w Polsce a podpisywaniem się pod mrożoną. "Super Express" postanowił sprawdzić, jak najsłynniejszą pizzę w kraju oceniają nie gwiazdy Internetu, ale zwykli mieszkańcy Warszawy. Opinie również były podzielone.

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Helena Englert wydała werdykt. Jedząc pizzę, zapowiedziała premierę piosenki

Do osób, które dołączyły do trendu i przetestowały pizzę Książula, należy także Helena Englert. W przerwie od katorżniczych treningów do "Tańca z Gwiazdami" coraz popularniejsza aktorka i wokalistka pokazała fanom, jak w domu zajada się przysmakiem. Wystarczyły dwa słowa, by ją pozytywnie ocenić - "jest okej".

Przy okazji HELA niczym rasowa influencerka sprytnie zachęciła do posłuchania jej nadchodzącego singla. Premiera utworu "Przez przypadek" już w najbliższy piątek, 9 października, na popularnych platformach streamingowych.

- Kochani, poszłam i kupiłam tę słynną pizzę Książula. Tak że podgrzewamy, robimy taste test i muszę wam powiedzieć, że mój nowy singiel nazywa się "Przez przypadek" i będzie dostępny w najbliższy piątek na wszystkich platformach streamingowych. Link w bio. Pizza jest okej, pozdro Książulo - powiedziała Englert na opublikowanym przez siebie nagraniu.

Przypomnijmy, że Helena Englert idzie przez "Taniec z Gwiazdami" jak burza. W ostatnim odcinku zachwyciła w występie z tatą, wybitnym aktorem Janem Englertem, a we wszystkich dotychczasowych konkurencjach zajęła w notach jury co najmniej drugie miejsce. Łącznie ma na koncie najwięcej punktów ze wszystkich uczestników.

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