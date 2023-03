Ida Nowakowska i jej bajkowe stylizacje z "You Can Dance". Gwiazda zaszaleje w finałowym odcinku?

Ida Nowakowska to tancerka, aktorka i osobowość telewizyjna. Co piątek możemy podziwiać ją i jej znakomite stylizacje w programie "You Can Dance". Z pewnością zasługuje na miano jednej najbarwniejszych postaci aktualnej edycji programu. Dzieciaki za nią szaleją, a wyraziste, bajkowe stylizacje Idy, w których jurorka co tydzień pojawia się w programie, rozpalają wyobraźnię i gorące dyskusje w Internecie. Zapytaliśmy Idę, co sądzi na temat szumu medialnego wokół swoich stylizacji w "You Can Dance" oraz czym zaskoczy nas w finale tanecznego show Dwójki.

Każda stylizacja Idy Nowakowskiej jest symboliczna. Odzwierciedla temat danego odcinka programu

W przygotowaniu kostiumów Ida Nowakowska pracuje ze znakomitą Kasią Śródką. Razem planują stylizację, potem Kasia je opracowuje. Razem niecierpliwie czekają na końcowy efekt.

– Od początku pracuje ze mną wybitna kostiumografka – Kasia Śródka. Kasia odziedziczyła talent i wiedzę po mamie, która robiła kostiumy dla największych produkcji telewizyjnych i filmowych – mówi Ida Nowakowska. – Każda moja stylizacja jest symboliczna. Odzwierciedla temat danego odcinka programu, a pamiętajmy, że „You Can Dance. Nowa generacja 2” jest programem dedykowanym dzieciom. Nad każdą stylizacją pracujemy z Kasią wspólnie. Najpierw jest burza mózgów. Potem Kasia przez kilka dni pracuje nad zmaterializowaniem naszych wyobrażeń. Obie zawsze z niecierpliwością czekamy na tę chwilę, kiedy kostium jest gotowy i możemy go zaprezentować w programie.

Czy finałowa stylizacja zachwyci widzów? A może będzie zaskoczeniem?

Jak podkreśla tancerka, najważniejsza jest dla niej opinia dzieci. Tylko z ich opinią naprawdę się liczy

- W ostatnim odcinku byłam Królową Wyobraźni. Miałam długi warkocz, a obcinając go na wizji stałam się Pocahontas. W jednej chwili. Dzieci były zachwycone. Wcześniej byliśmy razem w krainie muzyki, w parku rozrywki, zatańczyliśmy polskiego Poloneza na Europejskim parkiecie. Dzieci pokochały wszystkie moje stylizacje. To one – dzięki wyobraźni której nie zatraciły – uczestniczą całym sercem i duszą w zaczarowanym tanecznym świecie „You Can Dance”, którego elementem są także moje symboliczne stylizacje, nawiązujące do tematów i bajkowej konwencji każdego odcinka show” – mówi Ida.

Jaka stylizację Ida szykuje na finałowy odcinek sezonu? Tancerka deklaruje, że będzie to wyjątkowa kreacja, godna wielkiego, bajkowego finału. Jaka – przekonamy się już z najbliższy piątek o godz.20.50 w TVP 2 w finałowym odcinku „You Can Dance. Nowa Generacja 2”.

