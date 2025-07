Jacek Cygan to postać, której nikomu w Polsce nie trzeba przedstawiać. Przez dziesięciolecia swojej pracy artystycznej stworzył dziesiątki niezapomnianych tekstów, które nuciły kolejne pokolenia słuchaczy. Jego słowa towarzyszyły największym gwiazdom rodzimej sceny muzycznej, a jego wpływ na rozwój polskiej piosenki jest nieoceniony. Choć dziś ma już 75 lat, wciąż jest aktywny zawodowo, a do jego drzwi pukają młodzi artyści marzący o współpracy.

Jacek Cygan nie myśli o emeryturze! Chce pracować, ile się da

Utwory autorstwa Jacka Cygana, takie jak "To nie ja" śpiewane przez Edytę Górniak, czy "Dumka na dwa serca" w duecie Górniak i Szcześniaka, to już klasyka. Ale nie tylko – spod jego pióra wyszły również "Wszystkie dzieci nasze są" Majki Jeżowskiej czy pokoleniowy hymn zespołu Kombii. Nie dziwi więc, że ostatni jubileusz artysty stał się doskonałą okazją do zorganizowania specjalnego koncertu podczas tegorocznego Festiwalu w Opolu.

Wydarzenie to było nie tylko formą hołdu, ale też dowodem, że twórczość Jacka Cygana nie traci na aktualności, a jego teksty nadal poruszają i inspirują. Sam artysta nie krył wzruszenia, przyznając, że mimo zmieniających się trendów, wartościowa piosenka wciąż ma swoje miejsce.

Mimo zmian w branży, Cygan nie zwalnia tempa. Wciąż pisze teksty i współpracuje z młodymi wykonawcami. Jak podkreśla, stara się najpierw poznać twórczość danego artysty, zanim podejmie się współpracy – by wiedzieć, czy znajdą wspólny język. Choć wiele osób zastanawia się, czy artysta w tym wieku myśli już o odpoczynku, on sam zapewnia, że nie odczuwa upływu lat. Mało tego – nie utożsamia się z obrazem seniora.

Ja w ogóle nie czuję, że jestem starszym człowiekiem. To jest coś takiego, co trudno mi nawet wytłumaczyć. Jak widzę, że idą rzeczywiście starsi ludzie, to mówię do żony: 'słuchaj, z nami nie jest jeszcze tak źle'. A ona mówi: 'ale oni są młodsi od nas'. No więc tak to wygląda, że naprawdę tego nie czuję. Można powiedzieć, że ja się jeszcze nie zapoznałem ze starością - powiedział w rozmowie z dziennikarzami portalu plejada.pl.

