Jan Englert i Beata Ścibakówna nie kibicowali córce w "Tańcu z Gwiazdami". Wybrali urodziny Stana Borysa

"Taniec z Gwiazdami": Helena Englert zadebiutowała na parkiecie programu

W niedzielę, 6 września ruszyła dziewiętnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". O Kryształową Kulę rywalizuje dwanaście par. Ogromne emocje wzbudza udział Heleny Englert. O tym, że Edward Miszczak chętnie zobaczyłby ją na parkiecie mówiono od dawna. Krążyły nawet plotki, że młoda aktorka mogła liczyć na naprawdę gwiazdorskie wynagrodzenie.

Ostatecznie właśnie teraz postanowiła spróbować swoich sił w "Tańcu z Gwiazdami". Helena Englert nie ukrywa, że jednym z powodów, dla których przyjęła propozycję Polsatu jest chęć wypromowania swojej muzyki. 26-latka w tym roku skupiła się na rozwoju swojej muzycznej pasji. Może przy tym liczyć na wsparcie matki. Beata Ścibakówna z uśmiechem obserwowała występ jedynaczki podczas tegorocznego Open'er Festival.

Helena poszła w ślady znanych rodziców, którzy silnie wspierają ją w zawodowym rozwoju. Jednak wczoraj wieczorem ani Jana Englerta, ani Beaty Ścibakówny nie było na widowni.

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"Taniec z Gwiazdami": Helena Englert na parkiecie, a jej rodzice na urodzinach Stana Borysa!

Okazuje się, że aktorskie małżeństwo gościło na 85-urodzinach Stana Borysa, które odbyły się w Teatrze Sabat (należący do Małgorzaty Potockiej). Na imprezę przybyli również Natalia Kukulska, Urszula Dudziak i Jan Pietrzak z żoną. Był wielki tort, ale "największą atrakcją" okazały się prezenty. Było ich aż tyle, że 8 osób musiało je nosić do samochodów!

Nie wiadomo, czy Englert i Ścibakówna pojawią się w kolejnym odcinki "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Na to liczą zapewne producenci programu. Pojawiły się również głosy, że być może Beata Ścibakówna będzie towarzyszyć córce na parkiecie podczas odcinka rodzinnego!

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