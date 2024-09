Jan Wieczorkowski sprząta po psie gołą ręką?! Tak aktor świeci przykładem. Mamy zdjęcia

Kolejna gwiazda przechodzi do Polsatu! Teraz to transfer z TVN

Jan Wieczorkowski dba, by jego piesek nie zostawiał po sobie śladów

Jan Wieczorkowski ma pieska, który każdego by rozczulił. Zwierzak rasy kooikerhondje ma wspaniały charakter - jest rodzinny, spokojny, wesoły i, jak informują hodowle, potrzebuje właściciela konsekwentnego, ale wyrozumiałego. Na takiego wygląda Jan Wieczorkowski, który ostatnio na spacerze ze swoim pupilem zakasał rękawy, gdy psiak załatwił swoje potrzeby na trawniku. Gwiazdor bez problemu pochylił się i wszystko uprzątnął. I to tak dokładnie, że nie zważał na to, czy jego dłoń osłania woreczek. Ale przecież dla właścicieli psów są one jak własne dzieci! Więc nie ma się czego brzydzić. Już po chwili wszystko wylądowało w koszu na śmieci.

Mandat za niesprzątanie po psie

Jan Wieczorkowski świeci więc przykładem dla tych, którzy do dziś wcale nie sprzątają po swoich psach. A jest to nie tylko obciach, ale też zwyczajne wykroczenie. Strażnik miejski lub policjant na podstawie obowiązującego taryfikatora, za niesprzątanie po swoim psie uprawniony jest do wystawienia mandatu w wysokości do 500 zł lub złożenia do sądu wniosku o ukaranie - art. 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Lepiej więc pochylić się nad tym, co zostawia na trawniku nasz pupil.

