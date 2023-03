Jasnowidz Wojciech Glanc zastanawiał się ostatnio, co czeka polskich celebrytów w 2023 roku. Nie da się bowiem ukryć, że poprzedni rok, a nawet pierwsze miesiące tego roku, obfitują w różne, kontrowersyjne wydarzenia. Można więc się domyślić, że to nie koniec nowości w gwiazdorskim światku. W rozmowie z "Super Expressem" jasnowidz Glanc podzielił się przerażającą wizją, która go nawiedziła. Aż mamy ciarki na całym ciele! Okazuje się, że jasnowidz Glanc zobaczył śmierć wielkiej gwiazdy. Mało tego, nie chodzi o jedną osobę, bo w wizji było ich więcej. "Z wieloma prawdziwymi gwiazdami się pożegnamy w tym roku", powiedział w rozmowie z "SE" jasnowidz Wojciech Glanc. Zapytaliśmy go o szczegóły.

Jasnowidz Glanc miał przerażającą wizję! Zobaczył ŚMIERĆ wielkiej gwiazdy. "Nie chcę krakać..."

Jasnowidz Wojciech Glanc mówi, że polski show biznes pozostanie "małomiasteczkowy", a nawet "zaściankowy w pewnych sferach" i to akurat w 2023 roku się nie zmieni. A co powiedział o przerażającej wizji śmierci?

- To będą ludzie ze starszej generacji artystów. Wspaniali, świetni, prawdziwe gwiazdy - zaczął Wojciech Glanc. - Nie chcę krakać i mówić po imieniu i nazwisku, ale mogę zdradzić, że ich śmierć będzie miała duży wpływ na polski show biznes. Niepokoją mnie te perturbacje, ponieważ to są bardzo wartościowi ludzie. Niestety, przykro mi to mówić, ale czuję, że nie będzie to dobry rok pod tym względem - mówi jasnowidz w rozmowie z "Super Expressem".

Co jeszcze czeka celebrytów w 2023 roku? Jasnowidz Glanc mówi, że dużo się wydarzy, ale nie będzie to nic "wielce znaczącego". - Widzę podążanie artystów w kierunku disco polo, aniżeli poważnej twórczości - zauważa Glanc.

Ale jasnowidz ma także pozytywne informacje. - Zobaczyłem również, że jakiś polski artysta otrzyma ważną, międzynarodową nagrodę. Nie jestem w stanie teraz określić, co to będzie i kiedy to miałoby nadejść, ale ten artysta mocno zostanie doceniony - zdradza Glanc.

Jasnowidz Wojciech Glanc. Kim jest?

Jasnowidz Wojciech Glanc jest jednym z najpopularniejszych jasnowidzów w Polsce. Znany szerszej publiczności dzięki udziałowi w drugiej edycji programu "Big Brother", gdzie wystąpił jako brzuchomówca z lalką o imieniu Eustachy. Widzowie kojarzą go także z występu w programie "Mam Talent". Wojciech Glanc jest hipnotyzerem, showmanem, aktywistą, wydaje także książki. A to tylko kilka spośród wielu aktywności, jakich się podejmuje. Aktualnie najbardziej jest znany właśnie z działań związanych z jasnowidzeniem. Prowadzi warsztaty jasnowidzenia i publikuje swoje wizje oraz porady w mediach społecznościowych.

