Jelly Frucik – wiek, skandale i tabletki do zmywarki. Przeklina, nie zdał matury, a młodzi fani go kochają!

Jelly Frucik, a właściwie Filip Nowak urodził się 20 marca 2005 roku. Mężczyzna jest 20-letnim tiktokerem, który swoją internetową karierę zbudował na codziennych transmisjach na żywo, prześmiewczych filmikach i spontanicznym, niekiedy wulgarnym poczuciu humoru. Zaczynał skromnie, ale dziś jest gwiazdą młodego pokolenia.

Treści, które publikuje, trudno nazwać ambitnymi – sam określa swój content jako "robienie beki", czyli internetowej błazenady. Czasem tańczy, czasem próbuje dziwacznych słodyczy, innym razem otwiera paczki od fanów. Mimo tego (a może właśnie dlatego) ma oddaną społeczność – nazywaną przez niego "armią Jelly Fruita" – głównie wśród nastolatków. To właśnie ten kontakt z młodszymi odbiorcami daje mu największą siłę.

Szczerze, to ja bym chciał do każdej grupy docelowej dotrzeć, aczkolwiek lepiej dogaduję się z młodszymi, mam taki fajny vibe, taki kontakt, jak taka rodzinka, dosłownie armia Jelly Fruita

– mówił w wywiadzie dla vibez.pl. Swoją popularność przekuł również w sukces wydawniczy – jego książka "Jelly Frucik i szalony live" podobno sprzedała się w ponad 80 tysiącach egzemplarzy. Dodatkowo nagrywał piosenki. Utwór "Myszule" ma ponad 200 tys. wyświetleń, a "Niunie" 1,1 mln w serwisie YouTube.

Jelly Frucik w łóżku z Wojciechem Golą

Jelly Frucik nie boi się mówić o swoich fascynacjach. W sieci otwarcie wyznaje uczucia do gwiazd takich jak Skolim czy Wojtek Gola. Ten pierwszy zresztą – według tiktokera – "zranił go", odmawiając wspólnego zdjęcia po koncercie. "Planem C" Jelly Frucika w miłosnych rozważaniach jest wspomniany Gola.

Pod koniec grudnia 2024 Jelly Frucik spełnił swoje marzenie i spotkał się z jednym ze swoich internetowych "crushy" – Wojtkiem Golą, współwłaścicielem FAME MMA. Choć pretekstem było wspólne nagrywanie trendu na TikToka, influencer szybko zasugerował, że działo się coś więcej.

Uwaga, nie możecie tego wypaplać – powiedział podczas transmisji na żywo. Po chwili dodał z ekscytacją: – Spałem z Wojtkiem w łóżku.

Jak się później okazało, była to sprytna promocja wspólnego nagrania influencerów. Jelly Frucikowi i Goli w łóżku towarzyszyła Sofi - dziewczyna Wojtka.

Jelly Frucik nie zdał matury

Choć Filip Nowak planował studia aktorskie, jego maturalne wyniki nie otworzyły mu tej drogi. Jelly Frucik matematykę oblał (14 proc.), polski i angielski ledwie zdał. Poprawki nie planuje.

Nie mam ochoty się uczyć matematyki

– oznajmił bez ogródek.

Kontrowersje i prokuratorskie śledztwo

Jelly Frucik to także postać wyjątkowo kontrowersyjna. Pod koniec 2024 roku Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (OMZRiK) zgłosił go do prokuratury za promowanie niebezpiecznych treści – chodzi o nagranie, na którym influencer próbuje zjeść tabletkę do zmywarki. Według OMZRiK to jawna zachęta do działań, które mogą zakończyć się tragicznie, zwłaszcza wśród dzieci.

W oświadczeniu Ośrodek nazwał go "patostreamerem", który deprawuje młodzież. To jednak nie zraziło jego fanów – przeciwnie, często bronią swojego idola, atakując krytyków, m.in. zgłaszając ich konta na TikToku.

Burza po reportażu w "Dzień Dobry TVN"

Tematem Jelly Frucika zajął się dziennikarz "Dzień Dobry TVN". Materiał wzbudził ożywioną dyskusję. Psycholożka Aleksandra Piotrowska i medioznawczyni Magdalena Bigaj podkreślały, że jego działalność może mieć bardzo negatywny wpływ na młodych widzów. Jedna z ekspertek, dr Maja Herman, stwierdziła wprost:

On prezentuje bardzo wiele postaw, które są społecznie nieakceptowalne. (...) Jest gotowy do poniżenia siebie i swojego otoczenia za pieniądze. (...) Specyfika wieku jego odbiorców jest taka, że będą mówić: "tak, zjadł kapsułkę, ma 700 tysięcy obserwujących, 2 miliony wyświetleń, zarabia pewnie kupę pieniędzy, to ja też taki będę".

Historia Filipa Nowaka to opowieść o tym, jak łatwo można dziś zdobyć popularność, a jak trudno utrzymać ją w granicach zdrowego rozsądku. Dla jednych jest zabawnym, energetycznym twórcą, który "po prostu robi show". Dla innych – zagrożeniem i symbolem upadku autorytetów wśród młodzieży.

Niezależnie od opinii – jedno jest pewne: Jelly Frucik to zjawisko, którego nie da się zignorować.

